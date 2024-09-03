В Волгоградской области в ДТП погибла корова

Происшествия 03.09.2024 08:34
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03.09.2024 08:34
В Волгоградской области легковой автомобиль сбил корову – животное погибло. К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария произошла 31 августа в Киквидзенском районе в 19-20 ч. на 5 километре автодороги с. Мачеха - х. Калиновский.
Водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21140, совершил наезд на корову, которая находилась в темное время суток на дороге без хозяина. Машина в результате столкновения также получила серьезные повреждения.
Фото Подслушано-Подсмотрено Киквидзе VK.com
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