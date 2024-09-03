Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибла корова

Происшествия 03.09.2024 08:34
0
03.09.2024 08:34


В Волгоградской области легковой автомобиль сбил корову – животное погибло. К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария произошла 31 августа в Киквидзенском районе в 19-20 ч. на 5 километре автодороги с. Мачеха - х. Калиновский.
Водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21140, совершил наезд на корову, которая находилась в темное время суток на дороге без хозяина. Машина в результате столкновения также получила серьезные повреждения. 
Фото Подслушано-Подсмотрено Киквидзе VK.com
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.09.2024 12:02
Происшествия 03.09.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 11:04
Происшествия 03.09.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 11:02
Происшествия 03.09.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 10:05
Происшествия 03.09.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 09:37
Происшествия 03.09.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2024 19:38
Происшествия 02.09.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2024 14:56
Происшествия 02.09.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2024 13:27
Происшествия 02.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2024 10:30
Происшествия 02.09.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2024 10:06
Происшествия 02.09.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2024 21:20
Происшествия 01.09.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2024 16:11
Происшествия 01.09.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2024 11:09
Происшествия 01.09.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2024 09:55
Происшествия 01.09.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2024 09:37
Происшествия 01.09.2024 09:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:02
В Волгоградской области мотоциклист покалечился после встречи с коровойСмотреть фотографии
12:00
Эвакуированные в Волгоградскую область куряне могут получить выплатыСмотреть фотографии
11:17
Волгограду – 435 лет: «Ростелеком» поддержал празднование Дня городаСмотреть фотографии
11:04
Волгоградку осудили за сбитого на пешеходном переходе школьникаСмотреть фотографии
11:02
Под Волгоградом из-за замыкания сгорело кафе «У тети Раи»Смотреть фотографии
10:27
Скалкой, доской и табуретом: волгоградца осудили за жестокое избиение из-за принципа под Новый годСмотреть фотографии
10:20
Денис Бояринцев увидел много брака у «Ротора» в матче с «Чайкой»Смотреть фотографии
10:07
Деньги на карту: волгоградцам доступны быстрые и удобные займы от MoneymanСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде ДТП с иномаркой, влетевшей в столб, зафиксировала видеокамераСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде подорожало вторичное жильеСмотреть фотографии
09:37
В хуторе Волгоградской области сгорел дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Жительниц Волгоградской области наградили за экологические сказки и стихиСмотреть фотографии
09:14
Военный инженер возглавил волгоградское ГУ МЧС вместо уволенного Путиным ЛюбавинаСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области в ДТП погибла короваСмотреть фотографии
08:07
Волгоград 3 сентября стал СталинградомСмотреть фотографии
07:53
В Волжском на ремонт 12 дорог потратят 270,8 млн рублейСмотреть фотографии
22:09
«Вас не подменили?»: «Ротор» дома сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»Смотреть фотографии
21:36
Четыре двойни родились за неделю в перинатальном центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:58
«Большой брат» – перезагрузка: в Волгоградской области перенастроят дорожные камерыСмотреть фотографии
20:31
Велено – сделано: замы волгоградского губернатора разъехались по городам и весямСмотреть фотографии
20:02
«СК – Zа Правду!»: будущие следователи приступили к учебе в регионах РоссииСмотреть фотографии
19:38
При тушении пожара на озере под Волгоградом возникли сложностиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Волгограде проведут панихиду по жертвам теракта в БесланеСмотреть фотографии
19:05
Не самокатом единым: как в Волгограде менялась мода на городской транспортСмотреть фотографии
18:25
В поселке под Волгоградом отремонтируют путепровод за полмиллиардаСмотреть фотографии
18:01
Юный волжанин на почте получил партию сильнодействующих наркотиковСмотреть фотографии
17:59
Волгоград отметил День города спортивными мероприятиямиСмотреть фотографии
17:07
Решения билайн для быстрой организации связи в офисе можно протестировать бесплатноСмотреть фотографии
16:47
Чиновники в Волжском взялись за «черных» мусорщиковСмотреть фотографии
16:00
На СВО погиб военнослужащий из Камышина Денис ОлейниковСмотреть фотографии
 