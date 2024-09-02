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Не самокатом единым: как в Волгограде менялась мода на городской транспорт

Актуально 02.09.2024 19:05
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02.09.2024 19:05


Едва появившись на улицах города, электросамокаты в одночасье завоевали бешеную популярность среди волгоградцев. Сегодня на них рассекают не только школьники и студенты, но и вполне зрелые люди. На оживлённых дорогах гонщиков на электросамокатах становится так много, что велосипедисты, владельцы мопедов и уж тем более скейтов и роликов на их фоне выглядят весьма скромно. О меняющихся тенденциях – в материале ИА «Высота 102».

Пару десятилетий назад молодой человек «в тренде» (со всеми вытекающими деталями в образе) из всего разнообразия транспорта довольно часто выбирал скейтборд. Любители досок собирались не только на площадках, но и вполне спокойно гоняли на них по городу. Впрочем, и тогда, и сейчас скейтборды оставались фишкой молодёжных субкультур и никогда не уходили «в народ». 


Чуть позже в Волгограде, как, впрочем, и в других городах страны начался бум на BMX - миниатюрные велосипеды для трюков. Молодые фанаты экстрима встречались на тогда еще «живых» горках центральной набережной и часами напролёт оттачивали рискованные элементы. 

- Доски и ролики - это, скорее, не транспорт, а один из вариантов досуга, либо в каких-то случаях субкультура. Пик их популярности давно прошел - интересы и приоритеты подростков постепенно сменились, - рассуждает организатор и участник велосоревнований, веломеханик Евгений Александров. - На тех же bmx - трюковых велосипедах - ребята в основном переместились на площадки, либо выбрали для тренировок какие-то определённые места города

Волгоградцы, увлекающиеся экстремальными видами спорта, наверняка возразят -  популярность скейтов или, скажем, трюковых велосипедов зависит не только от предпочтений самих подростков, но и от созданной в городе инфраструктуры. О ее развитии молодые люди просили не раз - и до начала реконструкции центральной набережной, и уже после запуска официальной площадки в ЦПКиО. 


А что же с велосипедами? Действительно ли они не выдержали натиска  вездесущих самокатов и сдали позиции? В этом вопросе все не так просто. Продавцы велосипедов не без сожаления подтверждают - на волне популярности их любимый транспорт был аж десять лет назад. К пиковым показателям продажи приблизились в 2020-м, пандемийном, году. Устав от домоседства, многие горожане нашли идеальный вариант - велопрогулки помогали спастись от скуки, разогнать застоявшуюся кровь и при этом не нарушить никаких предписаний. 

- В последнее время электросамокаты, действительно, заполонили улицы. Правда, за редким исключением их предпочитают не покупать, а брать в прокат. Мы пробовали продавать самокаты, но у нас купили всего несколько штук. А вот спрос на велосипеды более стабилен и не зависит от веяний моды, - убеждён владелец магазина Freeride Владлен Бондаренко. - Пик спроса на них пришелся на 2013-2014 годы. Прирост покупателей мы ощутили и в 2020-м. Сейчас же  главная проблема заключается не столько в конкуренции с самокатами, сколько в постоянном подорожании велосипедов из-за курсов валют, ограничений на перечисление денег в Китай. С 1 сентября вступают в силу требования о маркировке, поэтому мы ожидаем и подорожания брендовых марок, и сокращения предложений от поставщиков. Забота о покупателях, увы,  помогает не всегда. И все же мы надеемся на лучшее. Большой опыт работы помогает выживать буквально в любых условиях.  


В том, что тяга волгоградцев к велопрогулкам не сойдет на нет под давлением современных технологий, уверен и Евгений Александров. 

- Судя по объёмам работы в нашей мастерской, велосипеды очень популярны среди волгоградцев. Да, после ковидного всплеска их стало немного меньше, но все же спрос по-прежнему остается высоким. Возможно, как транспорт на малые дистанции велосипеды используют реже. А вот для отдыха и занятий спортом - все так же часто. 

К слову, о технологиях. Все чаще на улицах города мелькают электромопеды и электровелосипеды - для курьеров они и вовсе стали настоящей палочкой-выручалочкой. 

- Мне кажется, что для доставки велосипед остается одним из самых удобных видов транспорта, - рассуждает курьер Фёдор. - Его самое главное преимущество - в практичности и возможности преодолеть более труднопроходимые места. В отличие от электросамоката, его не нужно постоянно заряжать. В последнее время все больше моих коллег выбирают и электровелосипеды. Например, у нас их можно взять на прокат - ставка для курьера на таком транспорте будет выше. Для удобства на складах уже оборудовали зарядные устройства

Казалось бы, вполне реальный конкурент вездесущим электросамокатам. Однако при выборе скоростного и экологичного транспорта покупателей может смутить одно важное обстоятельства - цена.


- Новой мировой тенденцией становятся электровелосипеды. У европейских производителей они составляют около трети от общего количества товара, - продолжает Владлен Бондаренко. - Правда, нас эта история почти не коснулась из-за дороговизны. Цена на них варьируется от 200 тысяч до миллиона рублей и более. Все, что у нас продается, в подавляющем большинстве производится в Китае. Справедливости ради стоит сказать, что иногда это бывает вполне качественный товар. 

Напомним, что с начала сезона массового катания в Волгограде зарегистрировано немало ДТП с участием электросамокатов. Несмотря на возмущения пешеходов, обсуждать возможные ограничения для гонщиков в администрации города пока не спешат. 

– Какие-либо решения, в том числе касающиеся запрета движения СИМ на конкретных участках улично-дорожной сети, могут быть приняты только после всестороннего обсуждения данного вопроса со всеми заинтересованными сторонами, — ответили в мэрии Волгограда в мае.

Автор Виктория Чумакова

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