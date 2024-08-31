



Специалисты Волгоградского областного онкологического диспансера внедрили в клиническую практику высокотехнологичную форму малоинвазивного лечения — эндоскопическую внутрипротоковую радиочастотную абляцию. Данную процедуру успешно выполнили в онкоцентре уже дважды, сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. Специалисты Волгоградского областного онкологического диспансера внедрили в клиническую практику высокотехнологичную форму малоинвазивного лечения — эндоскопическую внутрипротоковую радиочастотную абляцию. Данную процедуру успешно выполнили в онкоцентре уже дважды, сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Вмешательство выполняется с помощью специального оборудования: катетеры и зонд-электрод вводятся в просвет протока печени для разрушения патологических участков с использованием электрического генератора высокой частоты — радиоволн. Применение данной методики дает новые возможности для минимально инвазивного лечения пациентов. Так, в онкодиспансере методику стали применять при злокачественной обструкции желчевыводящих путей, которая является одной из серьезных форм осложнений, вызванной раком поджелудочной железы, желчного пузыря или другими метастатическими злокачественными опухолями.Отметим, всего специалистами онкодиспансера с начала текущего года выполнено 743 высокотехнологичные эндоскопические операции и 62 — с применением рентгенологического и ультразвукового излучения. Применение данной методики имеет хороший потенциал, так как не требует разрезов кожи, сокращает время лечения и реабилитационный период, уменьшает болевой синдром, отметили в облздраве.