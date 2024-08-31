Здравоохранение

В волгоградском онкоцентре внедрили новый метод лечения рака поджелудочной

Здравоохранение 31.08.2024 10:53
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31.08.2024 10:53


Специалисты Волгоградского областного онкологического диспансера внедрили в клиническую практику высокотехнологичную форму малоинвазивного лечения — эндоскопическую внутрипротоковую радиочастотную абляцию. Данную процедуру успешно выполнили в онкоцентре уже дважды, сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Вмешательство выполняется с помощью специального оборудования: катетеры и зонд-электрод вводятся в просвет протока печени для разрушения патологических участков с использованием электрического генератора высокой частоты — радиоволн. Применение данной методики дает новые возможности для минимально инвазивного лечения пациентов. Так, в онкодиспансере методику стали применять при злокачественной обструкции желчевыводящих путей, которая является одной из серьезных форм осложнений, вызванной раком поджелудочной железы, желчного пузыря или другими метастатическими злокачественными опухолями.
Отметим, всего специалистами онкодиспансера с начала текущего года выполнено 743 высокотехнологичные эндоскопические операции и 62 — с применением рентгенологического и ультразвукового излучения. Применение данной методики имеет хороший потенциал, так как не требует разрезов кожи, сокращает время лечения и реабилитационный период, уменьшает болевой синдром, отметили в облздраве.
Фото комитета здравоохранения

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