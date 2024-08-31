Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела до 60653 рублей

Среди регионов ЮФО самая высокая средняя зарплата в июне фиксировалась в Краснодарском крае – 70081 рубль. Севастополь выделился самым высоким темпом роста зарплаты – 12,3% за месяц (62893 рубля). Медленнее всех она росла в Астраханской области. Средняя зарплата работников увеличилась в этом регионе лишь на 1,4% (до 64331 рубля).
Экономика 31.08.2024 09:26
0
31.08.2024 09:26
Среди регионов ЮФО самая высокая средняя зарплата в июне фиксировалась в Краснодарском крае – 70081 рубль. Севастополь выделился самым высоким темпом роста зарплаты – 12,3% за месяц (62893 рубля). Медленнее всех она росла в Астраханской области. Средняя зарплата работников увеличилась в этом регионе лишь на 1,4% (до 64331 рубля).
В Волгоградской области средняя зарплата работников, которая потихоньку подбиралась к 60 тысячам рублей, наконец, преодолела эту отметку. Такие данные опубликовал Росстат, передает V102.RU.Данный показатель составил 60653 рублей по итогам исследования средней зарплаты за июнь. Напомним, средняя зарплата за май была меньше - 58985 рублей. Рост за месяц составил 2,9%, утверждают в федеральном ведомстве. При этом за первое полугодие средняя зарплата все же оказалась скромнее – 55848 рублей.
Среди регионов ЮФО самая высокая средняя зарплата в июне фиксировалась в Краснодарском крае – 70081 рубль. Севастополь выделился самым высоким темпом роста зарплаты – 12,3% за месяц (62893 рубля). Медленнее всех она росла в Астраханской области. Средняя зарплата работников увеличилась в этом регионе лишь на 1,4% (до 64331 рубля).
Банк Уралсиб завершил выплату страхового возмещения клиентам КИВИ Банка30.08.2024 17:17 Реклама
Экономика 30.08.2024 17:17 Реклама
ФНС России улучшает интерфейс ЕНС для юрлиц30.08.2024 15:09
Экономика 30.08.2024 15:09
А так можно? Цены на бензин замерли в Волгоградской области29.08.2024 09:13
Экономика 29.08.2024 09:13
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»28.08.2024 16:39 Реклама
Экономика 28.08.2024 16:39 Реклама
ВТБ и «Открытие» объединяются: что ждет клиентов28.08.2024 10:04
Экономика 28.08.2024 10:04
«Красный Октябрь» организовал летний отдых для 250 детей сотрудников28.08.2024 09:07 Реклама
Экономика 28.08.2024 09:07 Реклама
В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%27.08.2024 11:27
Экономика 27.08.2024 11:27
ПСБ предложил бизнесу корпоративные банковские карты в формате платежных стикеров27.08.2024 09:18 Реклама
Экономика 27.08.2024 09:18 Реклама
Росстат назвал самых состоятельных бюджетников Волгоградской области за 2024 год27.08.2024 07:45
Экономика 27.08.2024 07:45
В Волгоградской области подсчитали число работающих в МСБ26.08.2024 13:16
Экономика 26.08.2024 13:16
Инвестиции или депозиты: эксперт объяснил, как заработать при высоких ставках в экономике26.08.2024 11:07
Экономика 26.08.2024 11:07
Российский АПК наращивает закупки минеральных удобрений26.08.2024 09:06
Экономика 26.08.2024 09:06
Как прошел тимбилдинг в Садах Придонья23.08.2024 14:15 Реклама
Экономика 23.08.2024 14:15 Реклама
Волгоградцы одержали победу в международном конкурсе профессионального мастерства22.08.2024 18:03
Экономика 22.08.2024 18:03
Волгоградские бизнесмены набрали кредитов на треть триллиона22.08.2024 13:05
Экономика 22.08.2024 13:05