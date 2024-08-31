Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела до 60653 рублей

Экономика 31.08.2024 09:26
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31.08.2024 09:26


В Волгоградской области средняя зарплата работников, которая потихоньку подбиралась к 60 тысячам рублей, наконец, преодолела эту отметку. Такие данные опубликовал Росстат, передает V102.RU.
Данный показатель составил 60653 рублей по итогам исследования средней зарплаты за июнь. Напомним, средняя зарплата за май была меньше -  58985 рублей. Рост за месяц составил 2,9%, утверждают в федеральном ведомстве. При этом за первое полугодие средняя зарплата все же оказалась скромнее – 55848 рублей.
Среди регионов ЮФО  самая высокая средняя зарплата в июне фиксировалась в Краснодарском крае – 70081 рубль. Севастополь выделился самым высоким темпом роста зарплаты – 12,3% за месяц (62893 рубля). Медленнее всех она росла  в Астраханской области. Средняя зарплата работников увеличилась  в этом регионе лишь на 1,4% (до 64331 рубля).
 

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