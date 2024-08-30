Расследования

Под Волгоградом иностранку с сообщником осудили за незаконную вылазку в РФ

Расследования 30.08.2024 16:03
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30.08.2024 16:03

Накануне вступил в силу приговор в отношении гражданки одной из стран ближнего зарубежья, признанной Палласовским районным судом Волгоградской области виновной в незаконном пересечении госграницы, сообщает V102.RU со ссылкой на региональное ПУ ФСБ России. 

— Суд приговорил подсудимую к наказанию в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — пояснила официальный представитель пресс-службы силового ведомства Наталья Цуркан. — В ходе следствия установлено, что ранее за нарушение действующего законодательства РФ иностранной гражданке был закрыт въезд на территорию России на срок, о котором она была уведомлена в установленном порядке.




Уточняется, что злоумышленницу задержал пограничный наряд на территории Палласовского района. В пересечении границы ей помогал сообщник. 

— Иностранному гражданину, оказавшему содействие в незаконном пересечении государственной границ РФ, признанному виновным по ч. 5 ст. 33 УК РФ (виды соучастников преступления) и ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) судом назначено наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении, — добавила Цуркан. 

Приговор в отношении пособника в законную силу не вступил и может быть обжалован. Согласно картотеке районного суда, фигуранткой дела оказалась Лобар Рахмовна Аббосова. Помогал ей незаконно попасть в Россию Исатай Елемесович Артыгалиев. 

По сведениям собственного источника «Высоты 102», осужденные являются гражданами Узбекистана. Ранее Аббосова привлекалась к ответственности за нарушения в сфере миграционного законодательства. В России женщина планировала устроиться к фермерам на сбор урожая. 

Напомним, в Волжском сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии устроили облаву на нелегальных мигрантов

Видео: ПУ ФСБ России по Волгоградской области

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