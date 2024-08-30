«Не понимаю, зачем бегать по работодателям». История волгоградца, проработавшего 20 лет в одной компании

Работа официальных дилеров чаще всего воспринимается только как салоны с автомобилями разных брендов и сервисные центры. Однако сегодня крупные компании активно развивают корпоративную культуру, понимая, что главное в автобизнесе – это люди. Сотрудники получают не просто работу, а перспективное место для построения карьеры. Возможности очень широкие: можно начать с автослесаря или менеджера по продажам и за несколько лет вырасти в руководителя.

Как зарабатывать на любимом деле и развиваться в одной компании десятилетиями, рассказал на своём примере руководитель отдела сервиса дилерского центра Jetour Арконт в Волгограде Александр Бакумов.





— Какие обязанности в компании вы сейчас выполняете?

— В мои обязанности входит организация всех этапов обслуживания автомобилей Jetour, Nissan, Datsun и Peugeot, а также автомобилей всех других марок, которые обслуживает наш официальный сервис в Краснооктябрьском районе Волгограда. В том числе стабильная работа всего сервисного центра, пополнение склада запчастей и материалов. Мы проводим весь спектр работ. Штат около 45 профессионалов своего дела, которые работают и с клиентами, и с их автомобилями.

— С чего всё начиналось? Как вы пришли в автобизнес?

— С детства тянуло к автомобилям. Пошел сначала учиться в колледж на механизацию сельского хозяйства, а тогда это называлось «Механизация гидромелиоративных работ». После колледжа окончил факультет автомобильного транспорта волгоградского Политеха. Вся юность прошла рядом с автомобилями. Волей случая в 2005 году познакомился с руководителем отдела продаж в дилерском центре Mitsubishi Арконт. Я просто спросил, есть ли вакансии, он сказал: «Да, приходи». Я пришел на мастера-приемщика и остался на 20 лет.

— Как развивалась ваша карьера в ГК «Арконт» и почему выбрали сервисное направление?

— Компания открывала новые дилерские центры, в том числе на ул. Маршала Ерёменко, происходили кадровые перестановки. Через несколько лет я стал руководителем отдела сервиса центра Mitsubishi на Землячки. Потом были разные назначения по сервисным центрам группы компаний. Мне удалось поработать на разных брендах и в Волгограде, и в Волжском. В сфере сервиса мне не только удалось применить все мои академические знания, но и преумножить. Это реальная практика и бесценный опыт.





— Сфера автосервиса сильно изменилась за последние годы?

— Конечно, «железо» осталось прежним, но появился широкий модельный ряд автомобилей, новые технологии и электронное оборудование. От этого в дилерском сервисе стало еще интереснее работать. Добавляет драйва и острая конкуренция между сервисными центрами – нужно постоянно держать руку на пульсе, учиться и развиваться. Поэтому наши специалисты проходят регулярное обучение не только в Волгограде, но и по всей стране.

— Почти 20 лет в одной компании! Это обычное дело для «Арконт»?

— В нашем дилерском центре есть мастера-консультанты, которые работают здесь по 15-16 лет, слесари по ремонту автомобилей у нас со стажем в 10-15 лет. Таких примеров очень много по всем подразделениям компании «Арконт». Чаще всего они приходили рядовыми сотрудниками, просто попробовать, и оставались на годы. Почему? Для меня, прежде всего, это коллектив – большая дружная команда, которая помогает в любой работе.

Также это статус большой и успешной компании. Вместе мы пережили все кризисы, пандемию и, благодаря руководству, сохранили штат сотрудников. Это дает уверенность в завтрашнем дне, социальные гарантии и, конечно, хорошую оплату своего труда. По исследованиям нашей кадровой службы, зарплата по всем должностям на уровне и выше рынка Волгограда.

— А вырасти в руководителя может любой, даже без опыта?

— Может любой и даже без опыта, главное – желание, целеустремленность и активность в работе. Инициатива в «Арконт» не наказуема. Опыт приобретается как раз в работе. Было много примеров, когда к нам приходили сотрудники мойщиками автомобилей, а затем обучались и вырастали в технических специалистов, мастеров цеха, руководителя сервиса и отделов запасных частей. Вариантов для роста и развития очень много. Помогают в этом наши опытные наставники – те самые, за плечами которых годы работы в автосервисе.

— Что вы считаете важным для работы в компании официального дилера? Есть ли какая-то своя специфика?

— Главное от работы получать удовлетворение. Понимать, что ты делаешь то, что тебе нравится, что приносит пользу людям и при этом финансово у тебя все в порядке.





— Давайте честно, если бы ваш знакомый искал работу, вы бы порекомендовали ему «Арконт»?

— Точно да. Я тоже когда-то пришел в «Арконт» просто попробовать себя, без чьей-то рекомендации и понимания специфики работы. На самом деле в нашей компании любой может найти работу по душе, если знаешь, чем хочешь заниматься. Когда у человека есть понимание, с чем он хочет связать свою жизнь хотя бы в ближайшей перспективе, тогда у него все получится. Мы готовы делиться опытом, знаниями, передавать их новым сотрудникам. На собеседованиях часто слышу: «На предыдущем месте работы мне сказали, что нужно делать, и бросили». В нашей компании это невозможно. Всему научим и покажем в процессе стажировки. Это отличает нас от более мелких компаний, в которых даже научить порой некому.

Все официально и прозрачно с первого дня работы. А еще у нас очень интересная корпоративная жизнь. Например, «Арконт профи» – конкурс по разным профессиям, в котором определяется лучший сотрудник. Проводятся корпоративные мероприятия и спортивные соревнования между дилерскими центрами.

— Куда планируете дальше развиваться?

— Цель любого сервисного центра группы компаний «Арконт» не только выдать клиенту исправный автомобиль, но и оставить клиента довольным уровнем сервиса. Это, прежде всего, честность и открытость в общении, внимательность и человеческий подход. Для меня это близко и понятно, поэтому работать дальше я планирую только в этой компании и даже не думаю о том, что это может быть меньше чем еще 20 лет.





Для справки

Группа компаний «Арконт» уже более 30 лет остается неизменным официальным дилером всех крупнейших автобрендов в Волгограде и Волжском и объединяет сотни сотрудников разных направлений. Сейчас в компании открыты вакансии как офисных, так и технических сотрудников с высокой заработной платой:

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