Замминистра Супруновский познакомил Бочарова с новым главой ГУ МЧС





В Волгограде сегодня, 16 сентября, прошла встреча Андрея Бочарова с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским. По информации ИА «Высота 102», замминистра представил волгоградскому губернатору нового руководителя регионального управления МЧС Ивана Павленко.

– В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия, развития системы обеспечения безопасности в регионе, – сообщили в администрации Волгоградской области. – Также Андрей Бочаров проинформировал заместителя министра о выдвижении из Волгоградской области колонны спецтехники с личным составом для помощи в ликвидации пожаров на территории Луганской Народной Республики.

Напомним, личному составу ГУ МЧС России по Волгоградской области представили нового руководителя 3 сентября этого года. В Волгоград Павленко переехал из Свердловской области, где занимал должность первого заместителя начальника регионального ГУ МЧС России.