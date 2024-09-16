Общество

Замминистра Супруновский познакомил Бочарова с новым главой ГУ МЧС

Общество 16.09.2024 15:31
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16.09.2024 15:31


В Волгограде сегодня, 16 сентября, прошла встреча Андрея Бочарова с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским. По информации ИА «Высота 102», замминистра представил волгоградскому губернатору нового руководителя регионального управления МЧС Ивана Павленко. 

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия, развития системы обеспечения безопасности в регионе, – сообщили в администрации Волгоградской области. – Также Андрей Бочаров проинформировал заместителя министра о выдвижении из Волгоградской области колонны спецтехники с личным составом для помощи в ликвидации пожаров на территории Луганской Народной Республики.

Напомним, личному составу ГУ МЧС России по Волгоградской области представили нового руководителя 3 сентября этого года. В Волгоград Павленко переехал из Свердловской области, где занимал должность первого заместителя начальника регионального ГУ МЧС России.

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