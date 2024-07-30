Мощные, дерзкие и семейные. В Волгограде распродают новые кроссоверы с выгодой от официального дилера





Бывают более удачные дни, а бывают менее. Но в вопросе покупки автомобиля всегда хочется, чтобы все прошло легко, быстро и главное выгодно. Именно так происходит в официальных дилерских центрах «Арконт» : здесь каждый, кто купит автомобиль этим летом, может рассчитывать на хорошую скидку и приятные бонусы. Причем условия для получения выгоды всегда максимально просты.

«Арконт» уже более 30 лет остается неизменным официальным дилером всех крупнейших автобрендов в Волгограде и Волжском. В салонах компании можно приобрести автомобили Geely, Chery, JAC, Jetour, Kaiyi, BAIC, LIVAN, DONGFENG, УАЗ и Belgee, а с прошлого года линейка холдинга пополнилась и популярными моделями Changan, Omoda и Exeed, инновационный внешний вид которых не остается без внимания на дорогах. Бренды уже успели прославиться технологичностью и маневренностью своих моделей, что обеспечило им уверенные позиции в топе продаж среди всех иномарок на российском рынке.

Авто на приятных условиях

Сейчас в автосалонах «Арконт» действует сразу несколько акций, которые позволят хорошо сэкономить на покупке новой машины. Такие скидки на авторынке Волгоградской области встречаются крайне редко.





Самые популярные модели сейчас можно купить с выгодой от официального дилера





У «Арконт» большой парк автомобилей в наличии, поэтому несмотря на повышение ставки Центробанком, компания сохраняет для своих клиентов очень выгодные условия покупки. Также дилер предлагает оформить автомобиль по программе «Трейд-ин» или в рассрочку под 0,01%*. Действие этих спецпредложений ограничено, поэтому стоит поторопиться с выбором и уточнить все подробности в автоцентрах компании.

Перед покупкой любую машину можно протестировать

Дилерские центры «Арконт» полюбились волгоградцам благодаря широкому выбору моделей в наличии, сервису и удобному расположению. Салоны находятся в Волгограде и Волжском вблизи центральных проспектов — сюда легко добираться из любой точки города.

Посмотреть все авто в наличии можно на сайте компании , здесь же забронировать и записаться на тест-драйв любого понравившегося автомобиля в удобном автоцентре — это значит, что машину можно буквально примерить на себя, потрогать и проверить на дороге еще до покупки.





Для посетителей автосалонов оборудованы уютные зоны ожидания с мягкими диванами, телевизорами и бесплатным кофе — всё для удобства гостей.

А какие гарантии?

Дилер уверен в качестве, которое предлагает покупателям, поэтому на все авто действует официальная поддержка или гарантия на пробег. В салонах «Арконт» можно оперативно оформить страховку, провести полную юридическую и техническую экспертизу транспортного средства. Кроме того, компания обеспечивает юридическую защиту сделок. Договоры заключаются без мелкого шрифта и подводных камней — всё чисто и прозрачно.

Сохраняют авто безупречным в автосервисе

«Арконт» известен также официальными автосервисами всех представленных марок: здесь можно провести сезонный или качественный кузовной ремонт автомобиля. Опытные мастера берутся даже за сложные случаи и грамотно работают с машинами премиум-класса.

Специалисты автоцентров с легкостью устраняют следы эксплуатации и приближают внешний вид и интерьер машины к идеалу. Здесь могут нанести защитные покрытия для кузова и салона, чтобы авто меньше пачкалось и всегда имело достойный вид, деликатно удалить вмятины, используя современные и безопасные технологии, и ответственно подходят к любому шиномонтажу.

В дилерских центрах «Арконт» вы точно найдете комфортный седан, динамичный кроссовер или мощный внедорожник себе по душе. Консультанты компании помогут подобрать автомобиль по вашим критериям, финансовым возможностям и вкусу. Запишитесь на тест-драйв в салон понравившегося бренда — именно сейчас самое удачное время, чтобы приобрести надежный автомобиль с впечатляющей выгодой.





Телефон: +7 (8442) 205-630

* Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Рассрочка под 0,01% распространяется не на весь модельный ряд – подробности уточняйте в салонах официального дилера «Арконт».

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