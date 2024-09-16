Сезон кусачих клещей заканчивается в Волгоградской области

Исследование на наличие опасных инфекций у снятых с человека членистоногих проводятся, напомним, на платной основе.
Общество 16.09.2024 21:34
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16.09.2024 21:34
Исследование на наличие опасных инфекций у снятых с человека членистоногих проводятся, напомним, на платной основе.
В Волгоградской области за минувшую неделю клещи покусали шестерых человек. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, они обратились за помощью в медицинские организации.Однако сезон кусачих клещей уже заканчивается. Активность этих насекомых не такая, как в конце весны и летом. Всего с начала сезона количество жителей региона, которые пострадали от укусов клещей, составило 2238 человек, среди них – 810 детей.
Исследование на наличие опасных инфекций у снятых с человека членистоногих проводятся, напомним, на платной основе.
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