В Волгоградской области едва не сгорел дом бывшего замначальника полиции

Происшествия 16.09.2024 15:40
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16.09.2024 15:40
В рабочем поселке Елань Волгоградской области от пожара пострадал дом бывшего заместителя начальника районного отдела полиции. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера 12 сентября в 1:25 ч.
- Горела кровля кирпичного дома размером 9х15 м. Пожарно-спасательные расчеты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:03 ч. Погибших и пострадавших нет, - пояснили в спасательной службе.
Между тем, по словам жителей Елани, в ночь на 12 сентября в райцентре горел дом бывшего заместителя начальника районного отдела полиции. Сам хозяин, который уже давно на пенсии, в ночь, когда загорелся дом, находился в больнице. В строении больше никого не было.
Местные жители предполагают, что дом бывшего полицейского могли поджечь. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что причина пожара еще не установлена.
Фото Еланский водитель ДТП и ЧП VK.com
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