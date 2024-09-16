Вакансии Волгограда

Вкусная работа рядом с домом: кулинария «Конфетки-Бараночки» ищет сотрудников на высокую зарплату

Вакансии Волгограда 16.09.2024 13:06 Реклама
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16.09.2024 13:06 Реклама


Индустрия общественного питания – это захватывающий и динамично развивающийся мир, в котором можно быстро научиться необходимому и построить карьеру. Нужно только грамотно выбрать место работы и стремиться развиваться каждый день. Прекрасным вариантом для волгоградцев может стать бренд, поддерживающий традиции качества и заслуживший любовь нескольких поколений волгоградских семей, начиная с 1956 года – «Конфетки-Бараночки».
«Конфетки-Бараночки» – уютное место притяжения для жителей и гостей Волгограда. «У нас вкусная работа, ведь мы кормим людей!» – так звучит девиз всех сотрудников компании, работой в которой можно гордиться.

Миссия компании – оказывать качественные услуги общественного питания, создавая счастливое общество. Поэтому «Конфетки-Бараночки» – это высококвалифицированный коллектив, для которого созданы отличные производственные и бытовые условия: высокий уровень заработка, понятная система оплаты, организованный медосмотр, вкусное бесплатное питание, качественная форменная одежда, скидки с первого дня трудоустройства, оплачиваемый выходной в День рождения, а также удобный график и удачное расположение места работы. 

Кроме того, «Конфетки-Бараночки» дают возможность совмещать работу и учебу. В компании регулярно проходят профессиональные конкурсы и премирование, а руководители всегда готовы поддерживать, обучать и развивать сотрудников.
Сейчас в компании открыто сразу несколько интересных вакансий в Волгограде и Волжском, на которые приглашают кандидатов от 18 лет и без опыта работы, предоставляя обучение, фирменную униформу и много дополнительных преимуществ.





За подробной информацией о вакансиях обращаться по телефонам: 8 (961) 090-16-85 (Анастасия) или 8 (969) 288-48-28 (Екатерина), e-mail recruiting@konfetki34.ru, personal@restvlg.ru. 
Реклама. ИП Сергиенко И.В. ИНН 344504585342

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