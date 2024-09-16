Вакансии Волгограда 16.09.2024 13:06 Реклама
0
16.09.2024 13:06 Реклама
Индустрия общественного питания – это захватывающий и динамично развивающийся мир, в котором можно быстро научиться необходимому и построить карьеру. Нужно только грамотно выбрать место работы и стремиться развиваться каждый день. Прекрасным вариантом для волгоградцев может стать бренд, поддерживающий традиции качества и заслуживший любовь нескольких поколений волгоградских семей, начиная с 1956 года – «Конфетки-Бараночки».
«Конфетки-Бараночки» – уютное место притяжения для жителей и гостей Волгограда. «У нас вкусная работа, ведь мы кормим людей!» – так звучит девиз всех сотрудников компании, работой в которой можно гордиться.
Миссия компании – оказывать качественные услуги общественного питания, создавая счастливое общество. Поэтому «Конфетки-Бараночки» – это высококвалифицированный коллектив, для которого созданы отличные производственные и бытовые условия: высокий уровень заработка, понятная система оплаты, организованный медосмотр, вкусное бесплатное питание, качественная форменная одежда, скидки с первого дня трудоустройства, оплачиваемый выходной в День рождения, а также удобный график и удачное расположение места работы.
Кроме того, «Конфетки-Бараночки» дают возможность совмещать работу и учебу. В компании регулярно проходят профессиональные конкурсы и премирование, а руководители всегда готовы поддерживать, обучать и развивать сотрудников.
Сейчас в компании открыто сразу несколько интересных вакансий в Волгограде и Волжском, на которые приглашают кандидатов от 18 лет и без опыта работы, предоставляя обучение, фирменную униформу и много дополнительных преимуществ.
За подробной информацией о вакансиях обращаться по телефонам: 8 (961) 090-16-85 (Анастасия) или 8 (969) 288-48-28 (Екатерина), e-mail recruiting@konfetki34.ru, personal@restvlg.ru.
Сайт: Confetkibaranochki.ru.
Реклама. ИП Сергиенко И.В. ИНН 344504585342
Кого ищет волгоградский металлургический завод с богатой историей: топ-3 свежих вакансий13.09.2024 09:16 Реклама
Вакансии Волгограда 13.09.2024 09:16 Реклама
Можно без опыта: крупнейшее предприятие Волгограда ищет сотрудников29.08.2024 16:56
Вакансии Волгограда 29.08.2024 16:56
Крупнейший на юге России мясокомбинат ждет волгоградцев на работу15.08.2024 09:34 Реклама
Вакансии Волгограда 15.08.2024 09:34 Реклама
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублей09.07.2024 11:20
Вакансии Волгограда 09.07.2024 11:20
Аналитики: в Волгограде верхний «потолок» зарплатных предложений вырос на 20 тыс. рублей13.06.2024 14:29
Вакансии Волгограда 13.06.2024 14:29
В Волгограде уникальным программистам готовы платить четверть миллиона15.04.2024 08:49
Вакансии Волгограда 15.04.2024 08:49
Обещают кормить и платить: в Волгограде ищут сотрудников на 220 тысяч рублей07.12.2023 08:49
Вакансии Волгограда 07.12.2023 08:49