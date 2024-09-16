Андрей Бочаров поручил КСП проверить эффективность ЖКХ Волгограда





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести комплексную проверку структур, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», разобраться в происходящем, а также представить свои предложения по повышению эффективности предприятий, осуществляющих деятельность в этой сфере, предстоит экспертам КСП.

- Считаю, что время пришло, и городу необходимо сделать следующий шаг по повышению качества и эффективности в управлении хозяйственной деятельностью структур, отвечающих за работоспособность жилищно-коммунального хозяйства Волгограда. Органы власти Волгоградской области окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прошу контрольно-счётную палату Волгоградской области с привлечением органов власти региона, города Волгограда, экспертного сообщества, общественности, осуществить комплексную проверку хозяйственной деятельности структур тепло- и водоснабжения Волгограда и представить предложения по повышению качества и эффективности управления системами жизнеобеспечения города, — отметил глава региона.

В 2015 году сети водоснабжения и водоотведения Волгограда были переданы в концессионное управление. По информации властей, соответствующее решение позволило привлечь в модернизацию коммунального хозяйства частные инвестиции. В 2023 году компания-инвестор «Лидер» по соглашению с администрацией Волгоградской области вышла из проекта, а контроль за его реализацией был в полной мере возвращён региону и муниципалитету.

Отметим, сегодня во время совещания рабочей группы, посвящённого модернизации ЖКХ Волгограда, губернатор Андрей Бочаров вновь обратил внимание участников и на необходимость усиления контроля за управляющими компаниями, а также на низкий скромный их технической оснащённости. По информации главы региона, в настоящее время отмечается низкий уровень работы обслуживающих организаций по подготовке МКД к зиме.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда