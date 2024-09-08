На уходящей неделе жители Волгоградской области ощутили первые отголоски осени. Однако настоящей смены сезонов синоптики ожидают не раньше конца сентября. Пока же, по их словам, в регионе продолжается лето.

Кратковременное снижение температур — их даже не называют резким похолоданием — специалисты объясняют движением антициклона, «глотнувшего» ледяного воздуха северных морей.

— Несколько дней назад центр антициклона, который по восточной периферии затянул холод с северных морей, находился над Сибирью. Сейчас он переместился на европейскую территорию, поэтому холод пришел и в наш регион, — объясняет начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградской ЦГМС Наталья Алатырцева. — Назвать кратковременное снижение температуры резким похолоданием было бы неправильно. Уже к концу недели в районах области потеплеет до 23-28 градусов, а в Волгограде — до 26-28 градусов.

Сентябрь имеет все шансы удивить волгоградцев своей отнюдь не осенней погодой. В последний раз температурный рекорд обновлялся в Волгограде в 2010 году — погода позволила жителям погреться при 37,5 градусах.

— Сейчас в Волгоградской области продолжается лето. Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже 15 градусов, — комментирует Наталья Алатырцева. — В ближайшие дни мы такого точно не ожидаем. Напротив — нас ждет теплая, сухая и безветренная погода. По предварительным прогнозам, небольшие дожди могут дойти до Волгоградской области к 17-18 сентября.

А вот прошедшему лету не удалось попасть в историю. Каким бы знойным и непримиримо жарким оно не казалось горожанам, синоптики назвали его вполне рядовым.

— В начале августа температура была немного ниже нормы, а в конце месяца — выше среднемноголетних значений, — добавляет метеоролог. — Но, если в прошлом году 40-градусная жара задержалась в регионе надолго, то в этом мы регистрировали такую температуру лишь однажды — на метеостанции в Суровикинском районе. Интересно, что иногда до 40 градусов температура поднимается не только в июле и августе, но даже в конце мая.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»