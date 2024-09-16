В Елани нашли мертвым известного кардиолога доктора Карима





Жителей Елани Волгоградской области потрясла новость о смерти известного в районе и далеко за его пределами доктора Карима. Как сообщает V102.RU, шокирующая информация появилась в телеграм-канале Елань Новости. Доктора нашли мертвым без видимых признаков насильственной смерти. Эту информацию подтвердили бывшие коллеги Еланской ЦРБ, где раньше работал врач-кардиолог. Жителей Елани Волгоградской области потрясла новость о смерти известного в районе и далеко за его пределами доктора Карима. Как сообщает V102.RU, шокирующая информация появилась в телеграм-канале Елань Новости. Доктора нашли мертвым без видимых признаков насильственной смерти. Эту информацию подтвердили бывшие коллеги Еланской ЦРБ, где раньше работал врач-кардиолог.

Абдуль Карим Галал Абдул Саид – родом из Йемена, он выпускник Волгоградского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук. Доктор Карим уже давно жил в Елани с семьей, долгое время работал в Еланской ЦРБ. По словам его коллег, он внедрил в сельском районе, по сути, европейскую модель кардиологии. Он вел прием в поликлинике, консультировал пациентов в стационаре, а также занимался функциональной диагностикой, работал на аппаратах ЭКГ и УЗИ. К врачу-кардиологу приезжали на прием не только из других районов Волгоградской области, но и из соседних областей.В последнее время доктор Карим занимался частной практикой, он открыл свой медицинский кабинет. До этого успел поработать в Тосненской клинической больнице Ленинградской области. До сих пор его бывшие коллеги, да и все жители Елани не могут поверить, что любимого многими врача больше нет в живых.Год назад в местных пабликах появилась тревожная ситуация о том, что доктор Карим куда-то пропал, и даже сообщалось, что с ним что-то случилось. Но потом оказалось, что врач попал в больницу. Все с облегчением выдохнули, когда любимый доктор снова вышел на работу и стал лечить своих пациентов. К сожалению, на этот раз шокирующее известие оказалось правдой.