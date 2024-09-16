



В Волгоградской области участники специальной военной операции и их семьи освобождены от уплаты налога на имущество. Как сообщает V102.RU, налоговая льгота распространяется на супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также лиц, находящихся на иждивении.

Кроме того, от налогов освобождаются проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел и контрактники в добровольческом формировании.

Льгота действует календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО, независимо от срока участия и предоставляется в размере полной суммы налога в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.

Льготным признается один объект налогообложения каждого вида по выбору: