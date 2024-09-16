В Волгоградской области участники специальной военной операции и их семьи освобождены от уплаты налога на имущество. Как сообщает V102.RU, налоговая льгота распространяется на супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также лиц, находящихся на иждивении.
Кроме того, от налогов освобождаются проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел и контрактники в добровольческом формировании.
Льгота действует календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО, независимо от срока участия и предоставляется в размере полной суммы налога в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.
Льготным признается один объект налогообложения каждого вида по выбору:
- квартира, часть квартиры или комната,
- жилой дом или часть жилого дома,
- помещение или сооружение (пп. 14 п 1 ст. 407 НК РФ),
- хозяйственное строение или сооружение (пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ),
- гараж или машино-место.
Также для участников СВО предусмотрена выплата по транспортному налогу. Льгота также предоставляется в отношении одного транспортного средства (легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, начиная с периода, в котором возникло право на льготу.
Если в полученном налоговом уведомлении не учтена льгота, то налогоплательщик может направить в любой налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, указав данные, необходимые для перерасчета налога. Заявление можно подать с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или приложения «Налоги ФЛ», при личном обращении, почтой, через МФЦ или через сервис «Обратиться в ФНС России».
Для ветеранов и инвалидов боевых действий также предусмотрены льготы по налогу на имущество, по транспортному налогу и налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади одного земельного участка, независимо от его места нахождения, площади и разрешенного использования.