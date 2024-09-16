Представители Волгоградской области в Москве арендуют парковку подешевле





Представительство Волгоградской области в Москве разместило электронный запрос котировок на оказание услуг по парковке на сумму 316 224 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно техзаданию, опубликованному в открытом доступе, предоставить парковочные места под представительские иномарки подрядчик должен с момента заключения контракта и до конца 2024 года во дворе по адресу Москва, Мамоновский пер., д.4, стр.1.

Ранее информагентство рассказывало о том, что представительство заключает контракт на парковку по месту своей дислокации с 1 января по 31 декабря 2024 года. Как пояснили сегодня в ведомстве, на этот раз запрос котировок связан с новыми обстоятельствами – с прежним подрядчиком, ООО «Офис-ДК», пришлось досрочно расторгнуть договор.

– Для непрерывной и бесперебойной работы Представительства возникает необходимость в заключении государственного контракта на оказание услуг по размещению автомобилей Представительства на придомовой территории с новой управляющей компанией, обслуживающей ГлавУпДК при МИД России на срок с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года, – пояснили информагентству в ведомстве. – Государственный контракт с ООО «Офис-ДК» расторгнут по соглашению сторон в связи с истечением срока договора эксплуатации между ООО «Офис-ДК» с ГлавУпДК при МИД России.

Напомним, что представители Волгоградской области в Москве арендуют одни из самых дешевых по столичным меркам парковочные места – час парковки в Мамоновском переулке обходится для одного представительского авто в 18,3 рубля. Одновременно, как известно, час парковки в центре Москвы в районе улицы Тверской, к которой и примыкает Мамоновский переулок, еще в конце 2023 года стоил 380 рублей в час.