Расследования

Торговлю нелегальными сигаретами под Волгоградом пресекло УФСБ

Расследования 16.09.2024 11:15
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16.09.2024 11:15


Двое жителей Волгоградской области стали фигурантами уголовного дела – они подозреваются в хранении, перевозке и сбыте табачной продукции без маркировки. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, 36-летний мужчина и 38-летняя женщина организовали схему по реализации несертифицированной табачной продукции  на территории Котельниковского района. Совместно они осуществляли распределение товаров по 8 торговым точкам  Котельниково, а также собирали выручку от продажи табака.  
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники изъяли  из оборота около 32 тысяч пачек контрафактной табачной продукции.
ГСУ МВД России по Волгоградской области по факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК России. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, добавили в ведомстве.
Фото из архива V102.RU

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