Общество

В Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовиться к резкому похолоданию

Общество 16.09.2024 11:28
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16.09.2024 11:28


Сегодня, 16 сентября, в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание, посвященное подготовке региона к зиме. Как сообщает V102.RU, на встрече Андрей Бочаров поставил задачу предусмотреть более раннее начало отопительного сезона в случае резкого похолодания. 

— За прошедший месяц готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области увеличилась с 60 до 82,4%. Готовность объектов производства и передачи электро- и теплоэнергии выросла с 50 до 70%. Все работы идут в графике. Потребители тепловой энергии в установленные сроки получают паспорта готовности. Погодно-климатические условия текущей осени позволяют и далее в плановом порядке выполнять все организационные, подготовительные и контрольные мероприятия, — отметил глава региона. 

Напомним, ранее для сохранения темпа подготовки региона к отопительному сезону губератором профильным ведомствам были поставлены задачи: обеспечить строгое исполнение графиков подготовки; дополнительное внимание уделить состоянию внутридомовых и внутриквартирных газовых сетей и всей сопутствующей инфраструктуры; согласно плану сформировать аварийные запасы топлива; обеспечить получение потребителями тепловой энергии паспортов готовности до 15 сентября; организовать в течение ближайших дней рабочее совещание по реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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