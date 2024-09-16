Пройдутся с лупой: зачем Бочаров начал наведение порядка в Концессиях





В Волгограде стали известны подробности анонсированного губернатором Андреем Бочаровым аудита деятельности «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общественника Сергея Жукова, перед экспертами КСП поставлена задача пройтись по всему спектру деятельности коммунальных организаций.

По информации члена общественной палаты Волгоградской области, специалисты изучат учёт и потребление компаниями энергоресурсов, эффективность использования имущества, организацию работы по техническому присоединению новых потребителей, траты на заработную плату сотрудников и управленцев, эффективность и прозрачность закупок.

Кроме того, не останется без внимания и изучение вопроса накопления дебиторской, а также кредитной задолженности поставщиков коммунальных ресурсов.

- В дальнейшем не исключено принятие, мягко говоря, кадровых решений и передача правоохранительным органам материалов аудита для реагирования в отношении отдельных лиц, компаний и их бенефициаров, - подчеркнул Сергей Жуков.

Отметим, 16 сентября Андрей Бочаров анонсировал комплексную проверку организаций, отвечающих за обеспечение региональной столицы коммунальными ресурсами. По словам губернатора, эта работа станет закономерным продолжением предыдущих шагов, которые позволили усилить контроль за деятельностью коммунальных концессий Волгограда.