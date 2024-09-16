Заезды стритрейсеров на улице имени живой легенды сняли на видео в Волгограде











В Волгограде гонщики облюбовали улицу имени участника Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Рогова. Как рассказали V102.RU волгоградцы, заезды на дороге, соединяющей улицу Электролесовская с Кировским районом, происходят практически каждую ночь.





По словам очевидцев, сюда приезжает до десятка автомобилей, владельцы которых не только устраивают опасные гонки, но порой и выясняют отношение между собой с помощью кулаков. Также едва ли не на месте тусовки стритрейсеры справляют и нужду.





Напомним, эта дорога была названа в честь живой легенды Волгограда – Евгения Федоровича Рогова, который в годы Великой Отечественной войны оборонял Сталинград, другие города СССР, а также гнал фашистов с Украины. Дублеру Второй продольной присвоили имя заслуженного ветерана в ноябре 2023 года.