Заезды стритрейсеров на улице имени живой легенды сняли на видео в Волгограде

Расследования 16.09.2024 20:00
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16.09.2024 20:00
В Волгограде гонщики облюбовали улицу имени участника Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Рогова. Как рассказали V102.RU волгоградцы, заезды на дороге, соединяющей улицу Электролесовская с Кировским районом, происходят практически каждую ночь.
По словам очевидцев, сюда приезжает до десятка автомобилей, владельцы которых не только устраивают опасные гонки, но порой и выясняют отношение между собой с помощью кулаков. Также едва ли не на месте тусовки стритрейсеры справляют и нужду.
Напомним, эта дорога была названа в честь живой легенды Волгограда – Евгения Федоровича Рогова, который в годы Великой Отечественной войны оборонял Сталинград, другие города СССР, а также гнал фашистов с Украины. Дублеру Второй продольной присвоили имя заслуженного ветерана в ноябре 2023 года.
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