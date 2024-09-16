По окнами больницы в Волжском нашли труп пациента





В городе Волжском Волгоградской области под окнами городской больницы №3 обнаружили труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», смерть 49-летнего пациента наступила в результате падения с третьего этажа. По сообщению очевидцев, погибший мог упасть с высоты по собственной неосторожности.

– В больницу мужчина поступил 15 сентября с ожогами. Известно, что он вел бродяжнический образ жизни, а ожоги ноги получил, похоже, уснув рядом с костром. Труп его нашли сегодня, 16 сентября, – рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. – Причиной смерти стали травмы, полученные им при падении.

По словам соседей погибшего по палате, его отсутствие они заметили утром. При этом окно было широко распахнуто, а в помещении пахло табаком. Вероятнее всего, погибший сорвался во время перекура – за нарушением больничных правил он был замечен не раз днем ранее.

Известно, что по факту гибели пациента правоохранительными органами проводится проверка.