Происшествия

Под Волгоградом загорелся строящийся дом ЖК

Происшествия 16.09.2024 12:16
0
16.09.2024 12:16




В Краснослободске Среднеахтубинского района сегодня, 16 сентября, потушили пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, загорелся один из строящихся домов ЖК «Заречье». Клубы черного дыма были видны из Центрального района Волгограда.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на кровле строящегося дома загорелся строительный мусор на площади в 100 квадратных метров. Возгорание потушили в 11-41 ч. 
Видео Волгоград t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.09.2024 11:30
Происшествия 16.09.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2024 11:15
Происшествия 16.09.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2024 09:28
Происшествия 16.09.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2024 22:58
Происшествия 15.09.2024 22:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2024 10:35
Происшествия 15.09.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2024 09:26
Происшествия 15.09.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2024 08:25
Происшествия 15.09.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2024 19:49
Происшествия 14.09.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2024 17:42
Происшествия 14.09.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2024 16:31
Происшествия 14.09.2024 16:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2024 15:07
Происшествия 14.09.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2024 12:51
Происшествия 14.09.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2024 09:39
Происшествия 14.09.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2024 19:31
Происшествия 13.09.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2024 19:02
Происшествия 13.09.2024 19:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:34
Участники СВО и их семьи освобождены от налоговых выплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:06
Вкусная работа рядом с домом: кулинария «Конфетки-Бараночки» ищет сотрудников на высокую зарплатуСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде предприниматель задолжал 12 гардеробщикам полмиллионаСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде ремонт на улице Неждановой собрал вереницу фур: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Под Волгоградом загорелся строящийся дом ЖКСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Житель Волжского зверски убил свою собаку на глазах соседейСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовиться к резкому похолоданиюСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде 3-летний ребенок попал под колеса иномаркиСмотреть фотографии
11:15
Торговлю нелегальными сигаретами под Волгоградом пресекло УФСБСмотреть фотографии
10:10
Волгоградский облсуд в октябре решит судьбу депутата РаспутинойСмотреть фотографии
10:06
Дыры не будет: в Волжском коммерческие банки помогут подлатать бюджетСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы хотят для счастья 220 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
09:35
Западный объезд Волгограда отремонтируют за 556 млн рублейСмотреть фотографии
09:28
НЛО в вечернем небе над Волгоградской областью попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Волгоградцев заморозит и продует в начале новой неделиСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде наркодилер вез в такси 333 граммов героина в бутылкеСмотреть фотографии
08:26
«Успел добраться до Донецка»: уехавшего искать сына на СВО пенсионера из Волгоградской области вернули домойСмотреть фотографии
06:36
«Отжали забор и вошли»: в Михайловке приставы выселили многодетную семью из проданного банком домаСмотреть фотографииCмотреть видео
22:58
Волгоградских спасателей направили в ЛНР для тушения пожаровСмотреть фотографии
21:35
16 волгоградских спортсменов стали призерами «Динамовской лиги по дзюдо»Смотреть фотографии
21:21
Победителей всероссийской «Зарницы 2.0» наградили на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:31
30-часовая буря или штиль? Солнечная плазма может сильно ударить по Земле 16 сентябряСмотреть фотографии
19:18
«Не хочешь помогать - молча отойди в сторону»: волгоградцы развозят гуманитарный груз жителям Курской областиСмотреть фотографии
18:04
В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочкиСмотреть фотографии
16:56
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы затеяли революцию. Коммунальную и в отдельно взятом МКДСмотреть фотографии
15:09
Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2Смотреть фотографии
12:46
V102.RU: вице-мэр Волгограда Тепшинов опроверг информацию о своем арестеСмотреть фотографии
12:02
Скончался экс-глава управления МЧС Волгограда Юрий РатниковСмотреть фотографии
 