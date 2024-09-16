Под Волгоградом загорелся строящийся дом ЖК

Происшествия 16.09.2024 12:16
0
16.09.2024 12:16
В Краснослободске Среднеахтубинского района сегодня, 16 сентября, потушили пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, загорелся один из строящихся домов ЖК «Заречье». Клубы черного дыма были видны из Центрального района Волгограда.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на кровле строящегося дома загорелся строительный мусор на площади в 100 квадратных метров. Возгорание потушили в 11-41 ч.
Видео Волгоград t.me
Житель Волжского зверски убил свою собаку на глазах соседей16.09.2024 11:30
Происшествия 16.09.2024 11:30
В Волгограде 3-летний ребенок попал под колеса иномарки16.09.2024 11:15
Происшествия 16.09.2024 11:15
НЛО в вечернем небе над Волгоградской областью попал на видео16.09.2024 09:28
Происшествия 16.09.2024 09:28
Волгоградских спасателей направили в ЛНР для тушения пожаров15.09.2024 22:58
Происшествия 15.09.2024 22:58
Водитель сбежал после смертельного ДТП с велосипедисткой в Волгоградской области15.09.2024 10:35
Происшествия 15.09.2024 10:35
Последствия массового ДТП с военным грузовиком под Волгоградом сняли на видео15.09.2024 09:26
Происшествия 15.09.2024 09:26
В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овец15.09.2024 08:25
Происшествия 15.09.2024 08:25
В Котово пожарные отбили огонь от частных домов14.09.2024 19:49
Происшествия 14.09.2024 19:49
Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Шоколад»14.09.2024 17:42
Происшествия 14.09.2024 17:42
В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»14.09.2024 16:31
Происшествия 14.09.2024 16:31
Подросток из Волгоградской области скончался после падения с лестницы14.09.2024 15:07
Происшествия 14.09.2024 15:07
В Волгоградской области в пожаре погиб 61-летний мужчина14.09.2024 12:51
Происшествия 14.09.2024 12:51
В Волгограде ночью 15-летний мотоциклист протаранил «Газель»14.09.2024 09:39
Происшествия 14.09.2024 09:39
В Волгограде ликвидировали ландшафтный пожар возле СНТ13.09.2024 19:31
Происшествия 13.09.2024 19:31
Эпичное ДТП с искрящимся Ford на Шоссе Авиаторов в Волгограде попало на видео13.09.2024 19:02
Происшествия 13.09.2024 19:02