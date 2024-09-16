Михайловскую ТЭЦ хотят обанкротить за долг в 105 миллионов

Общество 16.09.2024 18:03
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16.09.2024 18:03
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» требует признать банкротом АО «Михайловская ТЭЦ». Как сообщили V102.RU в Арбитражном суде Волгоградской области, между заявителем и должником заключен договор поставки газа.
Однако в связи с систематической просрочкой платежей АО «Михайловская ТЭЦ» за потребленный природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» вынуждено требовать задолженность по договорам в судебном порядке. Общая сумма задолженности АО «Михайловская ТЭЦ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» составляет 105 848 829, 20 руб.
Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 1 октября 2024 года. В этом месяце в регионе, кстати, должен начаться отопительный сезон.
К слову, это уже не первый иск Газпрома с требованием признания банкротом Михайловской ТЭЦ. Но сумма долга, которая являлась основанием для подачи иска, была гораздо меньше.
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