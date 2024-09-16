Волгоградцы хотят для счастья 220 тысяч рублей в месяц

Общество 16.09.2024 09:54
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16.09.2024 09:54
Жители крупных городов России повысили требования к сумме, которая может сделать их счастливыми. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование SuperJob, сегодня среднестатистическому россиянину требуется 250 тысяч рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в марте этого года, и на 25% больше, чем год назад. Мужчинам для счастья требуется 270 тысяч рублей, женщинам — 230. С увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 260. Аналогичная ситуация наблюдается и с ростом доходов россиян: тем, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья достаточно 200 тысяч, а респондентам с доходом от 100 тысяч уже требуется 310 тысяч.
Среди городов с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья оказались Москва (276 тысяч рублей), Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысячи). Волгоградцы хотят получать 220 тысяч рублей в месяц. На желаниях жителей города-героя, видимо, сказалась инфляция. Так, в марте 2024 года количество денег, о которых мечтают волгоградцы, былj меньше – 207 тысяч рублей. Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тысяч рублей), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).
Фото V102.RU
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