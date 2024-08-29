Происшествия

В Волгоградской области из-за музыкальной колонки загорелся фитнес-клуб

Происшествия 29.08.2024 14:51
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29.08.2024 14:51


Музыкальная колонка, которая стояла на зарядке, стала причиной пожара в фитнес-клубе в городе Котельниково Волгоградской области, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного днем 28 августа.


- В здании размером 13х10 горело напольное покрытие на площади 2 кв. м. Пожарно-спасательные расчеты 42-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение, - сообщили в ведомстве.

Пожар удалось потушить за 9 минут. Пострадавших нет. По предварительным данный, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.


Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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