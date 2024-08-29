В Волгоградской области из-за музыкальной колонки загорелся фитнес-клуб

Музыкальная колонка, которая стояла на зарядке, стала причиной пожара в фитнес-клубе в городе Котельниково Волгоградской области, передает V102.RU.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного днем 28 августа.
- В здании размером 13х10 горело напольное покрытие на площади 2 кв. м. Пожарно-спасательные расчеты 42-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение, - сообщили в ведомстве.
Пожар удалось потушить за 9 минут. Пострадавших нет. По предварительным данный, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области