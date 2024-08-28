Происшествия

В Камышине ночной пожар выгнал из общежития 70 человек

Происшествия 28.08.2024 16:57
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28.08.2024 16:57


В городе Камышине Волгоградской области выясняют причину ночного пожара, в результате которого из общежития пришлось экстренно эвакуировать жильцов.  Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в общей сложности было спасено 70 человек. 



- В одной из комнат 9-этажного общежития горели домашние вещи на 20 квадратных метрах. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, - уточнили в ведомстве. 

Жителей верхних этажей спасателям пришлось вызволять с помощью крана. Причина пожара устанавливается.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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