Федеральные новости

Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца года

Федеральные новости 28.08.2024 15:50
0
28.08.2024 15:50


Ветеранам специальной военной операции до конца текущего года передадут ключи от 500 автомобилей с ручным управлением. Об этом накануне сообщила заместитель министра обороны России, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По словам Цивилевой, первые автомобили уже получили 200 ветеранов СВО. 

– Мы закупили 200 автомобилей на сегодня. <…> Сегодня мы вручаем первые автомобили, а до конца текущего года 500 автомобилей мы передадим нашим ветеранам, нашим героям, - цитирует ТАСС замглавы ТАСС. 

Ранее, напомним, Владимир Путин поддержал инициативу Цивилевой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО с ампутацией двух ног или передвигающихся только на колясках. При этом в Волгоградской области участникам спецоперации вручают транспорт не первый год. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
27.08.2024 16:50
Федеральные новости 27.08.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.08.2024 13:36
Федеральные новости 22.08.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.08.2024 13:26
Федеральные новости 20.08.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.08.2024 11:28
Федеральные новости 16.08.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2024 14:35
Федеральные новости 15.08.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2024 11:53
Федеральные новости 15.08.2024 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2024 14:48
Федеральные новости 13.08.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2024 12:48
Федеральные новости 13.08.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2024 10:24
Федеральные новости 10.08.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2024 11:35
Федеральные новости 07.08.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2024 21:04
Федеральные новости 06.08.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2024 16:22
Федеральные новости 05.08.2024 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2024 14:42
Федеральные новости 05.08.2024 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2024 17:36
Федеральные новости 31.07.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2024 11:57
Федеральные новости 31.07.2024 11:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютахСмотреть фотографии
17:42
«Не брак, а геопластика»: власти Волгограда объяснили создание арт-объекта из мешков, обмазанных цементомСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде завершается реконструкция теплосети на ул. ПархоменкоСмотреть фотографии
16:57
В Камышине ночной пожар выгнал из общежития 70 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Врачи спасают покалеченного поездом волгоградцаСмотреть фотографии
16:39
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»Смотреть фотографии
16:38
В Камышинском районе завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на КалининскСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области нашли «резиновое» мясоСмотреть фотографии
16:02
В Волжском прошли учения по спасению людей в «Метро»Смотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области сожгли и сломали 700 мусорных контейнеровСмотреть фотографии
15:50
Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца годаСмотреть фотографии
15:42
Из Волгограда за 3,2 млн рублей власти вывезут 1,7 тыс. тонн мусораСмотреть фотографии
15:00
Большой звездный зал планетария в Волгограде закрывается на модернизациюСмотреть фотографии
14:27
Жителей Волжского травили запахом горящей пластмассыСмотреть фотографии
14:13
Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
14:11
Товарищи-партийцы. Бочаров выступил на форуме первичек ЕР – цитатыСмотреть фотографии
13:24
Перебегавшему перед тепловозом волгоградцу оторвало рукуСмотреть фотографии
12:37
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили разбойника, обокравшего пенсионерку после удара в челюстьСмотреть фотографии
12:13
«Чем 17 лет занимались?»: в Волгограде оказалась бесхозной убитая дорога к ЖК «Янтарный город»Смотреть фотографии
12:09
В боях за Андреевку погиб боец СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
Мужчина вонзил нож в шею жителю ВолжскогоСмотреть фотографии
11:35
Сотни волгоградцев простились с погибшими при захвате заложников в ИК-19Смотреть фотографии
10:41
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировала камера видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоградцам прогнозируют резкое похолодание к концу рабочей неделиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде после столкновения легковушек госпитализирован 2-летний ребёнокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Суд признал небезопасными дороги в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
На севере Волгограда через час включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский суд наказал бизнес-коуча Аяза Шабутдинова за «промывку» мозговСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде построят еще один амфитеатрСмотреть фотографии
 