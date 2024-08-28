Товарищи-партийцы. Бочаров выступил на форуме первичек ЕР – цитаты





В Волгограде сегодня, 28 августа, состоялся форум первичных отделений реготделения «Единой России», в работе которого принял участие губернатор региона Андрей Бочаров. Глава Волгоградской области призвал однопартийцев в целом быть ближе к народу и воздержаться от приукрашивания ситуации.

ИА «Высота 102» собрало самые интересные цитаты из выступления главы региона.

Простых времен не бывает...

В самом начале выступления, настраивая участников форума на работу, Бочаров напомнил им о непростых временах. Просто бывает лишь тем, кто ничего не делает, уверен глава Волгоградского региона.

Цитата :

– Для тех, кто работает, выполняет задачи и реализует сложные проекты, простых времен никогда не бывает. Всегда приходится преодолевать трудности, которые при первом приближении даже не предполагались. Но мы всегда выходим на решения. И сейчас для тех, кто хочет видеть Волгоградскую область в регионах-лидерах, время будет непростое. Как в каждой семье и в каждой квартире, в большой семье муниципального образования, нашего региона, нашей страны достаточно проблем. Но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы должны решать задачи, которые перед нами стоят.

... в ближайшие 10 лет точно

Напомнил в ходе выступления губернатор и о планах развития Волгоградской области на ближайшие 10 лет.

Цитата :

– Задачи ближайшего десятилетия – по-настоящему масштабные, и потребуют от всех нас сплоченности и концентрации ресурсов и возможностей на основных направлениях работы, а также поддержки жителей и нашего президента.

Первички – поддержка народа

Продолжая выступление, Андрей Бочаров напомнил однопартийцам, что от их действий на местах зависит жизнь волгоградцев – как общая, так и частная.

Цитата :

– Вы – актив партии, члены «Единой России», представляющие все наши первичные отделения, все муниципальные образования Волгоградской области, а также наши с вами сторонники, представители общественности, – непосредственно участвуете в формировании и реализации задач развития, в решении насущных проблемных вопросов. И делаете это каждый день. Своим профессиональным, неравнодушным отношением к делу и людям, своим трудом, трудолюбием, преодолевая трудности, каждодневно решаете повседневные задачи. Это очень тяжело и очень ответственно – я это хорошо знаю. Но без такого отношения к делу результата не будет. Еще раз хочу напомнить и повторить: пожалуйста, не забывайте – люди, поддержавшие вас, живут в муниципальных образованиях, в маленьких и больших населенных пунктах, раскинутых по всей Волгоградской области, и рассчитывают на всех нас, на результаты нашего труда, реализацию программ партии и программ развития муниципальных образований, Волгограда и Волгоградской области.





Не начальники. Товарищи

Губернатор Волгоградской области, кроме прочего, призвал партийцев воздержаться от каких-либо приукрашиваний ситуации и предостерег собравшихся от использования режима «начальника». Роли, уверен он, у партийцев совсем иные.

Цитата:

– Приезжая в муниципальное образование, не делайте из себя начальников. Будьте товарищами и партнерами. А то приехал барин и начинает главам ставить задачи. Вы не задачи ставить должны – вы должны почувствовать задачу и найти путь ее решения. В муниципальных образованиях – ваши партнеры, товарищи, соратники.

Все для Победы

Как бы не было непросто, сейчас главная задача и партийцев, и всех жителей региона, по словам Бочарова, общими усилиями приближать Победу.

Цитата :

– Еще раз хочу обратить внимание, что наиважнейшей для всех нас является задача обеспечения Победы над современными нацистами в ходе специальной военной операции, а также поддержка военнослужащих — участников СВО и членов их семей. Прошу об этом не забывать! Уверен, что все программы, все планы развития выполнимы — не останавливаться, двигаться только вперед!»