Происшествия

Из канализации в Волгограде вытащили черную кучу строительного хлама

Происшествия 26.08.2024 17:01
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26.08.2024 17:01


Коммунальщикам потребовался целый день для того, чтобы прочистить канализацию в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в компании «Концессии водоснабжения», аварийная бригада прибыла на вызов по адресу Толбухина, 16, чтобы устранить засор, из-за которого нечистоты стали скапливаться в коммуникациях.

- Прибыв по указанному адресу, специалисты обнаружили канализационный колодец, полностью заваленный строительным мусором. Недобросовестные жители Дзержинского района сбрасывали в канализацию строительные отходы: кирпичи, тряпки и даже защитные перчатки, которые, вероятно, использовались при работе, - сообщили в компании.

После прочистки колодца, работа канализации была восстановлена.

Напомним, что на вызовы из-за забившихся канализационных сетей коммунальщики выезжают регулярно. Так, недавно в Дзержинском районе из канализации вытащили футбольный мяч, который прочно запечатал канализацию, нарушив ее работу.

В случае обнаружения течи из колодца или из земли оставить заявку можно по телефону 606-600, в комментариях телеграм-канала kommunalka134, в разделе «Контакты» на сайтах ООО «Концессии водо- и теплоснабжения», а также через чат-бот по ссылке https://t.me/Dir_voda_teplo_VLG_bot.

Фото: «Концессий водоснабжения»

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