Аварийная бригада достала футбольный мяч из засорившейся канализации в Волгограде

Причина засора канализации в Дзержинском районе Волгограда удивила даже опытных коммунальщиков. Как сообщили V102.RU в «Концессий водоснабжения», аварийная бригада накануне приехала по заявке, которая поступила из девятиэтажного дома №64 по улице Землячки.

- Специалисты обнаружили течь из колодца, которая произошла по причине засора, - сообщили в «Концессий водоснабжения». - Казалось бы, рядовая ситуация, но причина этого засора удивила даже специалистов, которые уже много повидали на своей работе- из трубопровода достали футбольный мяч.

Спортивный снаряд, как предполагают коммунальщики, мог попасть со спортивной площадки, которая находится напротив девятиэтажки. Примечательно, что за время нахождения в канализации мяч не испортился. Им и дальше можно играть в футбол, но сперва его нужно хорошо помыть.

В настоящее время канализация по указанному адресу полностью исправна и работает в штатном режиме. Коммунальные службы просят волгоградцев более ответственно относиться к тому, что попадает в канализацию.

Фото «Концессий водоснабжения»