Главное

Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102»)

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 Волга «зацвела» у берегов Саратова: жители сообщают о зеленой воде и мертвой рыбе
На Волге в Саратовской области началось сезонное «цветение» воды. Как сообщает ИА «СарИнформ», на это явление в соцсетях в социальных сетях обращают внимание местные жители. Саратовцы  делятся...
Федеральные новости
 Ночная атака в Таганрогском заливе: повреждены два танкера
Минувшей ночью в акватории Таганрогского залива в результате удара беспилотников пострадали два танкера. По информации Привет-Ростов, оба судна получили механические повреждения. Ростовские журналисты уточняют, что никто из...
Общество

Украинские БПЛА сбили рядом с Волгоградской областью

Общество 10.07.2026 07:56
0
10.07.2026 07:56


Волгоградцы провели спокойную ночь 10 июля – вражеские дроны миновали регион. Однако, по данным Минобороны, ряд регионов не избежал атаки украинских БПЛА. Всего с вечера 9 июля и ночью 10 июля  было уничтожено 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.07.2026 10:26
Общество 10.07.2026 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 09:56
Общество 10.07.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 09:34
Общество 10.07.2026 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 09:33 Реклама
Общество 10.07.2026 09:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.07.2026 09:16
Общество 10.07.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 08:59
Общество 10.07.2026 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 08:15
Общество 10.07.2026 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 07:56
Общество 10.07.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 07:40
Общество 10.07.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 07:25
Общество 10.07.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 07:05
Общество 10.07.2026 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 06:45
Общество 10.07.2026 06:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2026 06:03
Общество 10.07.2026 06:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2026 21:59
Общество 09.07.2026 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2026 21:23
Общество 09.07.2026 21:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:26
Под Волгоградом на фоне топливного ажиотажа задержали мигранта за слив дизеляСмотреть фотографии
09:56
Волгоградцы пожаловались на резкий запах в воздухе на фоне ночного штиляСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцам назвали вакансии июля с зарплатами выше 100 тысячСмотреть фотографии
09:34
На юге Волгограда уложили асфальт на десяти дворовых проездахСмотреть фотографии
09:33
Типография «Квезаль»: более 15 лет опыта и сотни довольных клиентовСмотреть фотографии
09:20
На главу семейства напали с ножом на пляже под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:16
Динамовские рукопашники на пьедестале «Кубка Чёрного моря»Смотреть фотографии
08:45
Выплаты по ОСАГО вырастут на 10%: новые правила расчетаСмотреть фотографии
08:36
Двое погибли, двое ранены в жуткой аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:15
Зал царства за 3,4 млн выставили на торги под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:56
Украинские БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:40
На ферме под Волгоградом обнаружили бруцеллезСмотреть фотографии
07:05
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает день рожденияСмотреть фотографии
06:45
СФР: прибавку к пенсии получат некоторые волгоградцы с 1 августаСмотреть фотографии
06:23
Волгоградцы назвали размер зарплаты мечтыСмотреть фотографии
06:03
Пенсии по старости будут назначать по-новому: что изменится для волгоградцевСмотреть фотографии
05:55
В Волгоградской области опровергли введение QR-кодов на бензинСмотреть фотографии
21:59
В Москве суд снял арест с подшипниковой империи экс-депутата СавченкоСмотреть фотографии
21:23
Роман Слива переизбран на второй срок главой Суровикинского районаСмотреть фотографии
20:58
В Волгоградской области Роспотребнадзор разрешил купаться всего на семи пляжахСмотреть фотографии
20:22
Волгоградца осудят за вылов сетью трех стерлядейСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде врачи 25-й больницы спасли ногу спортсмену-кикбоксеруСмотреть фотографии
19:30
Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД РоссииСмотреть фотографии
19:08
«А в ФАС знают?»: автолюбители опешили от 95-рублёвых ценников на АЗС под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:33
Суд арестовал поджегшего девушку волгогоградцаСмотреть фотографии
17:42
«Пусть люди читают»: 91-летняя пенсионерка подарила волгоградцам семейную библиотекуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Силовики взбодрили хозяев цыганских хором под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:44
«Нижний Новгород» – «Ротор»: судейская бригада первого тура Первой лигиСмотреть фотографии
14:39
Волга «зацвела» у берегов Саратова: жители сообщают о зеленой воде и мертвой рыбеСмотреть фотографии
14:34
Вспыхнула в одно мгновение: волгоградец после случайной ссоры поджег женщинуСмотреть фотографии
 