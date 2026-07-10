Украинские БПЛА сбили рядом с Волгоградской областью

Волгоградцы провели спокойную ночь 10 июля – вражеские дроны миновали регион. Однако, по данным Минобороны, ряд регионов не избежал атаки украинских БПЛА. Всего с вечера 9 июля и ночью 10 июля было уничтожено 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.