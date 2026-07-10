СФР: прибавку к пенсии получат некоторые волгоградцы с 1 августа





С 1 августа некоторым категориям волгоградцев пересчитают пенсию. Это коснется, в частности, работающих пенсионеров, представителей некоторых профессиональных групп, а также преодолевших очередной возрастной рубеж граждан. По информации Соцфонда, в частности, будут увеличены выплаты пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них в беззаявительном порядке удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии, а также назначается надбавка за уход.

Перерасчёт с 1 августа коснётся в том числе получателей накопительных пенсий, которые увеличатся на 17,3%. На прибавку могут рассчитывать также бывшие летчики и шахтеры.



Будет сделан ежегодный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров – с учетом тех страховых взносов, которые работодатели перечисляли за них в 2025 году. Размер прибавки индивидуален и зависит от официального заработка и количества накопленных за год пенсионных баллов.



