На ферме под Волгоградом обнаружили бруцеллез





На животноводческой ферме в Городищенском районе произошла вспышка бруцеллеза. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, опасное заболевание выявлено на территории Каменского сельского поселения.

Здесь введены ограничения на оборот животноводческой продукции и кормов. Больных коров отправят на убой. Также на ферме проведут обязательную в таких случаях дезинсекцию и дератизацию.

Напомним, бруцеллезом могут заразиться и люди. В прошлом году опасный недуг был диагностирован у 35 жителей региона. Количество заразившихся в 9,5 раза превысило уровень 2024 года.



