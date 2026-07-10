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Общество

На ферме под Волгоградом обнаружили бруцеллез

Общество 10.07.2026 07:40
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10.07.2026 07:40


На животноводческой ферме в Городищенском районе произошла вспышка бруцеллеза. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, опасное заболевание выявлено на территории Каменского сельского поселения. 

Здесь введены ограничения на оборот животноводческой продукции и кормов. Больных коров отправят на убой. Также на ферме проведут обязательную в таких случаях дезинсекцию и дератизацию.

Напомним, бруцеллезом могут заразиться и люди. В прошлом году опасный недуг был диагностирован у 35 жителей региона. Количество заразившихся в 9,5 раза превысило уровень 2024 года. 


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