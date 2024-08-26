В Саратове при атаке БПЛА на многоквартирный дом пострадала женщина





В Саратовской области утром 26 августа в результате атаки беспилотников пострадали два многоквартирных дома – в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщает со ссылкой на губернатора региона ИА «СарИнформ». По информации чиновника, есть тяжело пострадавшая.

– В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте, – цитирует информагентство главу Саратовского региона. – Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Журналисты также сообщают, что в Энгельсе в доме рядом с ЖК «Облака» была повреждена крыша, обломки упали на тротуар и на припаркованные машины.

Напомним, в ночь на 22 августа украинские БПЛА атаковали Калачевский район Волгоградской области.

Фото: Роман Бусаргин / t.me