Зарезавший в Одинцово 30-летнюю жительницу Волгограда американский программист задержан в Турции, сообщает V102.RU со ссылкой на SHOT.

— Молодая пара очень громко выясняла отношения на лестничной площадке днем 22 августа. В ходе перепалки мужчина нанес своей 30-летней девушке восемь ножевых — в область груди и рук. Соседи услышали жуткие крики, вызвали охрану, но она подоспела поздно: девушка лежала вся в крови и не дышала. Молодой человек с ножом скрылся, — уточняют авторы Telegram-канала. — Подозреваемым оказался 32-летний гражданин США — айтишник Джаред Александр Чопелас, который познакомился с Еленой в ресторане в Одинцово, где девушка работала администратором, пара стала встречаться. Как рассказали близкие Елены, ее жених всегда был абьюзером — он уже поднимал на нее руку. На какое-то время она уходила от американца, но тот вернул ее назад, обещая, что такое больше не повторится.

В официальном заявлении ГСУ СКР по Московской области сообщается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция предполагает лишение свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, 22 августа 2024 года на лестничной площадке 11-го этажа жилого дома в Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резаными ранами.

— К совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, который успел скрыться на территорию Турецкой Республики, в связи с чем был объявлен в международный розыск. К настоящему времени обвиняемый задержан. Решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий, — рассказали информагентству в пресс-службе силового ведомства.

Уточняется, что по ходатайству следствия суд в отношении обвиняемого заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным SHOT, прощание с убитой пройдет в Волгограде в предстоящий понедельник.

Фото: SHOT / t.me