



Доходность вкладов выросла вслед за ключевой ставкой ЦБ. При этом облигации позволяют зафиксировать высокую ставку на годы вперед, а рынок акций имеет потенциал роста до 30% на горизонте года. Финансовый эксперт рассказал ИА «Высота 102», как выбрать подходящую стратегию инвестирования и какие инструменты сегодня наиболее востребованы.

По словам директора региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова, прежде всего повышение ключевой ставки в ответ на рост инфляции привело к улучшению условий по депозитам. Вместе с тем, если посмотреть на структуру вкладов, то можно заметить, что почти три четверти спроса приходится на вклады до 6 месяцев. На год деньги кладут в банк 14% граждан, а вклады на 2-3 года востребованы лишь у 3-5%.

– Дело в том, что у высокой доходности банковских вкладов есть особенность – зафиксировать ее на несколько лет не получится. Чем дальше горизонт, тем ниже будет ставка. Так банки минимизируют свой долгосрочный процентный риск, – объясняет Сергей Данилов.

Эксперт уверен, что вклад или накопительный счет в текущей ситуации могут подойти для того, чтобы подержать деньги несколько месяцев. Но, как правило, финансовые цели у людей более долгосрочные. К тому же различные опции вроде довнесения или частичного снятия средств обычно уменьшают прибыльность вклада. Поэтому многие обращаются к инвестициям, дающим более широкие и интересные возможности.

По данным Мосбиржи, россияне в июле вложили в инструменты фондового рынка рекордные для этого года 132,7 млрд рублей, а количество тех, кто имеет брокерские счета, выросло за месяц на 396 тысяч, достигнув 32,8 млн человек.

– Индекс Мосбиржи отступил от годовых вершин, а спрос на фондовые инструменты только растет, и это не должно удивлять, – говорит Сергей Данилов. – Во-первых, покупка качественных ценных бумаг «со скидкой» крайне интересна для долгосрочных инвесторов, они пользуются благоприятным моментом. Во-вторых, высокие ставки увеличили привлекательность долговых инструментов – облигаций, которые могут приносить такой доход не месяцы, а годы, плюс их можно продать в любой момент без потери прибыли. В-третьих, на фондовом рынке можно найти готовые решения, соответствующие целям, опыту и риск-профилю любого инвестора.

Рынок акций, как утверждают финансисты, осенью может получить поддержку от реинвестирования выплаченных ранее дивидендов, завершения сезона отпусков, сильных финансовых и операционных отчетов компаний, а также ослабления рубля на фоне восстановления импорта. В более дальней перспективе важным драйвером роста может стать переход к снижению ключевой ставки.

– Снижение ставок в экономике будет означать более доступные кредиты и подъем экономической активности, но и менее прибыльные депозиты. На горизонте 12 месяцев мы ждем выхода индекса Мосбиржи в район 3800 пунктов, это порядка 30% потенциала от текущих уровней, – прогнозирует эксперт. Интереснее всего, по его словам, выглядят перспективы представителей финансового и потребительского секторов.

Чаще всего инвесторы сочетают в своих портфелях акции как генератор долгосрочной доходности и облигации как основу защитной части. Корпоративные облигации позволяют зафиксировать доходность до 20–25% годовых на несколько лет вперед. Защитную часть портфеля инвесторы нередко дополняют небольшой долей золота. Предпочтение при этом разумно отдавать прямой покупке металла на бирже. Это более удобная и менее затратная инвестиция с точки зрения издержек, чем покупка слитков.

При этом, как отмечает Сергей Данилов, все больше россиян покупают активы на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При соблюдении несложных правил он позволяет получать от государства ежегодные налоговые вычеты в дополнение к результату инвестиций, а в конце срока инвестор освобождается от налога на прибыль по ценным бумагам на сумму до 30 миллионов рублей. На рынке вкладов подобных «плюшек» нет. Число ИИС приблизилось к 6 миллионам, а торговый оборот на таких счетах только в июле составил 242,2 млрд рублей.

Однако, если нет опыта в инвестициях, правильно выстроить путь к своей финансовой цели и приблизить ее часто при всем многообразии инструментов бывает непросто. Среди наиболее доступных вариантов – в буквальном смысле повторять действия успешных трейдеров, что позволяют делать стратегии автоследования. Также можно присмотреться к ПИФам, где диверсификацию о оценку бумаг берут на себя профессиональные управляющие. При этом для начала лучше всего обратиться за профессиональной поддержкой финансовых советников.

– Они обладают необходимой квалификацией, качественной экспертизой и аналитикой, видят ситуацию комплексно и помогают выстроить дорожную карту достижения целей, в том числе с помощью неочевидных, уникальных идей, – резюмировал глава региональной сети БКС.

Фото из архива V102.RU