Состояние выпавшего из окна 3-летнего волгоградца остается тяжелым





Врачи больницы №7 в Волгограде борются за жизнь 3-летнего ребенка, который выпал с первого этажа. Напомним, несчастный случай произошел 30 мая на улице Колумба в Тракторозаводском районе в результате того, что ребенок облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса мальчика, и ребенок сорвался вниз.

Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, малыш находится в тяжелом состоянии. Он получил перелом костей основания черепа.

- Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы №7, - сообщили в Облздраве.