В Волгограде память погибших под Брянском почтили минутой молчания





Сегодня, 2 июня, оперативное совещание в администрации Волгоградской области началось с минуты молчания. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор региона Андрей Бочаров предложил коллегам почтить память погибших в результате ЧС в Брянской области.

– В ночь на 1 июня 2025 года на территориях Брянской и Курской областей произошли чрезвычайные происшествия на железнодорожной инфраструктуре, в результате которых погибли и пострадали люди. Особенно больно осознавать, что среди погибших есть женщины и дети, – сказал волгоградский губернатор.

Андрей Бочаров также подчеркнул, что жители Волгоградской области соболезнуют близким погибших.