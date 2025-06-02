Происшествия

Медики рассказали о состоянии пятерых пострадавших в жутком ДТП под Волгоградом

Происшествия 02.06.2025 11:40
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02.06.2025 11:40


В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали подробности о состоянии пятерых человек, пострадавших 30 мая в ДТП на 147-м км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». Как сообщает ИА «Высота 102», четверо взрослых и один ребёнок госпитализированы в ведущие медицинские учреждения Волгограда.

- Взрослые доставлены в больницу скорой медицинской помощи №25. Женщина 49 лет, мужчина 38 лет находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин 40 и 39 лет проходят лечение в отделении сочетанной травмы. Их состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести. Девочка 7 лет была доставлена в больницу №7 в тяжёлом состоянии. Находится в реанимации, - уточнили в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, лобовое столкновение автомобилей Renault SR и ВАЗ-21060 произошло 30 мая в 16:49. По предварительной информации, аварию могла спровоцировать иномарка. Машина выскочила на встречную полосу движения. В результате ДТП оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы.

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