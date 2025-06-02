На севере Волгограда грузовой фургон с стройматериалами смял Mercedes





В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes и «Газ-2705». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, столкновение произошло накануне днем по улице Адмиралтейская.

По предварительной информации полицейских, авария случилась неподалеку от «шайбы» – в направлении к Третьей продольной магистрали. От сильного удара оба автомобиля получили серьезные повреждения .





В результате столкновения водитель иномарки был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области