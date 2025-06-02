ВОЛМА внедряет передовые экопроекты





В пятницу, 30 мая, офис Управляющей компании ВОЛМА посетила рабочая группа по мониторингу реализации экологических мероприятий, промышленных предприятий Волгограда и Волжского.

Группа создана по совместной инициативе комитета промышленности и торговли региона и Совета по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса при губернаторе Волгоградской области. Входящие в ее состав представители экологических и юридических служб предприятий на постоянной основе проводят встречи, основной целью которых является обмен прогрессивным опытом в области экологизации промышленности.





ВОЛМА активно практикует процессы внедрения экологически чистых технологий, методов производства и управления ресурсами, направленных на поддержание здоровой окружающей среды. Модернизация оборудования для построения ответственного производства, внедрение замкнутых циклов переработки сырья и материалов, активизация экологической сертификации продукции и предприятий – неотъемлемый формат развития компании.





Рабочей группе была представлена содержательная презентация с аналитикой и оцифрованными выводами по эффективности проводимых акций. Эксперты высоко оценили результаты экологических проектов ВОЛМА и приняли решение о тиражировании в регионе наиболее эффективных из них.

Фото: УК «ВОЛМА»

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