Байкер слетел с дороги и погиб в Котово Волгоградской области





В Волгоградской области водитель байка погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», смертельное ДТП произошло в городе Котово накануне вечером.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, погибший управлял мотоциклом «ЗиД». Контроль над управлением транспортного средства он потерял на ул. Некрицухина в Котово.

– По предварительным данным, в 18.45 водитель мотоцикла «ЗиД» не справился с управлением, в результате чего совершил с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место происшествия выезжал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Котовскому району Антон Сюньков.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области