Байкер слетел с дороги и погиб в Котово Волгоградской области

В Волгоградской области водитель байка погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», смертельное ДТП произошло в городе Котово накануне вечером.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, погибший управлял мотоциклом «ЗиД». Контроль над управлением транспортного средства он потерял на ул. Некрицухина в Котово.
– По предварительным данным, в 18.45 водитель мотоцикла «ЗиД» не справился с управлением, в результате чего совершил с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
На место происшествия выезжал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Котовскому району Антон Сюньков.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области