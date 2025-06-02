Происшествия

Байкер слетел с дороги и погиб в Котово Волгоградской области

Происшествия 02.06.2025 10:10
0
02.06.2025 10:10


В Волгоградской области водитель байка погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», смертельное ДТП произошло в городе Котово накануне вечером. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, погибший управлял мотоциклом «ЗиД». Контроль над управлением транспортного средства он потерял на ул. Некрицухина в Котово. 

– По предварительным данным, в 18.45 водитель мотоцикла «ЗиД» не справился с управлением, в результате чего совершил с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

На место происшествия выезжал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Котовскому району Антон Сюньков. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.06.2025 11:40
Происшествия 02.06.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2025 10:12
Происшествия 02.06.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 19:17
Происшествия 01.06.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 15:00
Происшествия 01.06.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 11:43
Происшествия 01.06.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 10:58
Происшествия 01.06.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 10:41
Происшествия 01.06.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 10:16
Происшествия 01.06.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 07:50
Происшествия 01.06.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 18:28
Происшествия 31.05.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 13:28
Происшествия 31.05.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 12:04
Происшествия 31.05.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 11:26
Происшествия 31.05.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 11:07
Происшествия 31.05.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 10:18
Происшествия 31.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:40
Медики рассказали о состоянии пятерых пострадавших в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
Особый режим из-за жары и пожаров объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
Состояние выпавшего из окна 3-летнего волгоградца остается тяжелымСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА внедряет передовые экопроектыСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде память погибших под Брянском почтили минутой молчанияСмотреть фотографии
10:25
Лицеистка из Волгограда предложила Дмитрию Чернышенко учредить фестиваль ремеселСмотреть фотографии
10:12
На севере Волгограда грузовой фургон с стройматериалами смял MercedesСмотреть фотографии
10:10
Байкер слетел с дороги и погиб в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгоградской области забраковали партию «пожирневшей» молочкиСмотреть фотографии
09:03
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Болельщики в нас поверили»Смотреть фотографии
08:20
В Волгограде туристку из Африки застукали за раскладкой наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
07:47
Дороги под Волгоградом залило дождемСмотреть фотографии
06:46
В РЖД раскрыли тайну «каньонов Аризоны» под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:11
Погода не помешала: Пелагея выступила в лагере перед юными патриотамиСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом в день защиты детей семье с грудным ребенком отрезали светСмотреть фотографии
19:31
300 волгоградских школьников стали победителями «семейного» конкурса ДетфондаСмотреть фотографии
19:17
Пострадали дети и взрослые: на видео попало жесткое ДТП на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Встанем? В Волгограде на Тулака реконструируют два обросших сталактитами путепроводаСмотреть фотографии
17:39
Град размером с вишенку выпал в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгоградской области пересчитали сурков перед сезоном охотыСмотреть фотографии
15:38
В ЦПКиО Волгограда потравят кровососущихСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом 8-летний ребенок утонул в оросительном каналеСмотреть фотографии
14:14
Детфонд провел «Зарницу под Сталинградом» для юных волгоградцевСмотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом металоискателя осудят за выкопанный 10 лет назад «клад»Смотреть фотографии
12:42
Третье за сутки ЧП на желдороге произошло в российском регионеСмотреть фотографии
11:43
Водитель Mercedes пострадал в ДТП с фургоном на «трешке» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
«За тридцать лет такого ещё не было»: Волгоградской области предрекли самый короткий сезон мошкиСмотреть фотографии
10:58
Силовики искали наркотики в ночных клубах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области пешехода насмерть задавил водитель без правСмотреть фотографии
10:16
Движение на «трешке» в Волгограде затруднено из-за крупного ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
 