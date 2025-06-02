Лицеистка из Волгограда предложила Дмитрию Чернышенко учредить фестиваль ремесел





Волгоградская лицеистка Алеся Жук сделала интересное предложение заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне на ВДНХ девушка представила ему проект «Сделано с заботой в России», направленный на популяризацию и сохранение традиционных ремесел.

Старшеклассница предложила, в частности, создать базу ремесленников из всех регионов России с интерактивной картой зарождения ремесел. Также девушка предложила провести молодежный фестиваль, посвященный ремеслам.

– «Сделано с заботой в России» – это инициатива по цифровому сохранению и популяризации малоизвестных региональных ремесел. Развитие русского бренда приведет к укреплению национального самосознания и формированию современного культурного кода с опорой на традиции. Мы хотим попросить оказать содействие в развитии нашего проекта. Давайте вместе организуем первый всероссийский молодежный фестиваль, посвященный традиционным ремеслам, – обратилась учащаяся лицей №1 из Волгограда к Дмитрию Чернышенко.

Отметим, что Алеся Жук — финалистка всероссийского конкурса Знание. Девушка является волонтером гуманитарных миссий в поддержку СВО и детей Донбасса.

В ответ Чернышенко отметил, что нужно решить, в рамках какого мероприятия было бы правильным провести предложенный Алесей фестиваль.

Гендиректор Общества «Знание» Максим Древаль, в свою очередь, заверил, что готов привлечь к фестивалю представителей разных ремесел. По его словам, в проекте волгоградской лицеистки он видит большой просветительский потенциал.

Фото Общества «Знание»