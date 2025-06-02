В РЖД раскрыли тайну «каньонов Аризоны» под Волгоградом

Общество 02.06.2025 06:46
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02.06.2025 06:46
В РЖД прояснили происхождение появившихся в Городищенском районе Волгоградской области холмов со странным грунтом красноватого цвета. Как рассказали ИА «Высота 102» в организации в ответе на редакционный запрос, насыпь грунта является временной.
- Она образовалась в ходе подготовительных работ по устройству земляного полотна для ряда проектов по развитию инфраструктуры ОАО «РЖД» в Волгоградской области. Грунт постепенно вывозится на специализированный полигон в соответствии с заключенным договором. Полностью расчистить территорию планируется в августе 2025 года, - говорится в комментарии РЖД.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что необычные пейзажи, похожие на каньоны американского штата Аризона или картинки с поверхности Марса, появились в степи на территории Краснопахаревского сельского поселения. Жители предположили, что вместе с грунтом сюда свозят и строительные отходы.
Фото «Экология Волгограда» t.me
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