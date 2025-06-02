



В Светлоярском районе Волгоградской области спасатели нашли тело 8-летнего ребенка, который утонул в оросительном канале, передает V102.RU со ссылкой на ГКУ Служба спасения.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошло 31 мая на территории насосной станции в селе Райгород. После двух суток поиска тело обнаружили спасатели.

- Служба спасения убедительно просит соблюдать правила безопасности на водных объектах. Незнание, небрежность и неосторожность приводят к гибели людей на воде, берегите свою жизнь, - предупреждают спасатели жителей региона.

В случае возникновения подобных ситуаций, волгоградцев просят немедленно обратиться по телефонам – 112 или 33-60-60.

Фото: ГКУ Служба спасения