Федеральные новости

В России готовятся выпустить таблетки от старения

Федеральные новости 02.06.2025 12:05
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02.06.2025 12:05


В России в 2028-2030 годах планируют выпустить лекарства против старения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», о внедрении новых препаратов рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 

Разработки лекарств ведутся по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». К концу проекта российские ученые планируют внедрить в медицину таблетки, действие которых будет направлено на восстановление функций клеток. 

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Румянцева, несмотря на масштабность проекта, россиянам не нужно рассчитывать на «эликсир молодости». По его словам, клетки у людей с возрастом замедляются в развитии, что приводит к возникновению воспалительных процессов в организме. Усугубляют воспаление жировые клетки 

– Оказалось, что существует целый ряд препаратов, очень перспективных, которые уменьшают количество таких клеток, а также воздействуют на жировую ткань, которая обычно сопровождает старение, – объясняет Румянцев.

Как отмечает академик РАН, в настоящее время уже существуют препараты, которые способны убрать до 24 килограммов висцеральной ткани, изменить соотношение мышц и жира. С виду после них человек молодеет, но на самом деле один тип старения просто меняется на другой. 

Другие эксперты в сфере медицины акцентируют внимание на том, что после выпуска подобных лекарственных средств не стоит рассчитывать на жизнь без заболеваний. Средство сможет облегчить жизнь человека лишь в том случае, если человек будет вести здоровый образ жизни и проходить регулярную диспансеризацию.

Также стоит помнить и о психологическом состоянии, которое нередко может провоцировать болезни и ухудшения работы организма. 

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