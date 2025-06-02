В Волгоградской области забраковали партию «пожирневшей» молочки





Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на площадке предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на межрегиональное управление ведомства, производитель из Ленинского района чудесным образом произвел из 180 килограммов нежирного молока целую партию жирной продукции.

- Установлено, что ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Ленинская райСББЖ» на площадке физического лица оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так из 180 кг молока с содержанием жира 3,3 % выработан 1 кг масла с содержанием жира 99 %. Кроме того, из данного сырья изготовили: молоко сырое коровье (80 кг), сливки (3 кг), творог (20 кг), сметана (3 кг), каймак (5 кг) и сыр (4 кг). При расчете количества жира в сырье, жир составил 5,9 кг, а в готовой продукции 11,2 кг., - пояснили в ведомстве.

Исходя из полученных расчетов в готовой продукции жира оказалось вдвое больше, чем возможно было произвести.

По факту нарушения права уполномоченного лица оформлять производственные сертификаты ограничены. Предприятию объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.