Особый режим из-за жары и пожаров объявлен в Волгоградской области





В Волгоградской области со 2 июня начинает действовать особый противопожарный режим. Об этом 2 июня на оперативном совещании в администрации региона сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, обстановка остается стабильной, вместе с тем в Волгоградской области фиксируется рост количества природных пожаров – до 50 случаев в сутки.

Привести все силы и средства в полную готовность в Волгоградском регионе смогли благодаря раннему старту пожароопасного периода. Напомним, что в этом году он введен по решению Андрея Бочарова еще с 20 марта. Однако впереди засушливое и жаркое лето. В связи с этим, сообщил глава региона, есть необходимость в дополнительных и ограничительных мерах.

– Учитывая прогноз специалистов Гидрометцентра России о сохранении на территории Волгоградской области жаркой, сухой погоды с резкими усилениями ветра, начало детской летней оздоровительной кампании, летнего туристического и дачного сезонов со 2 июня текущего года на всей территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим, которым устанавливается действие целого ряда дополнительных, в том числе ограничительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей, сохранность имущества и материальных ценностей, защиту природных ресурсов от огня, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Чиновникам различных уровней, а также ГУ МЧС России по Волгоградской области поручено повысить готовность сил и средств, привлекаемых к предупреждению и тушению пожаров и возгораний, до уровня особого противопожарного режима. Особое внимание, по поручению Бочарова, должно быть уделено безопасности людей, сохранности имущества и материальных ценностей.

В ближайшее время в Волгоградской области проведут учебно-методический сбор глав муниципальных образований по вопросам обеспечения пожарной безопасности с проведением показных пожарно-тактических учений.