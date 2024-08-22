Небо в Волгоградской области открыли для полетов после атаки БПЛА

Волгоградская воздушная гавань снова вернулась к штатному режиму работы после атаки беспилотников на регион, сообщает V102.RU.

— Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты, — уточнила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются шесть рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сургут. На прилет задерживаются еще шесть рейсов из Москвы, Питера и Челябинска.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о задержке пяти рейсов на вылет и четырех на прилет. В Росавиации заявили о закрытии волгоградского аэропорта.

Фото: архив ИА «Высота 102»