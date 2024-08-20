Опрос «Высоты 102»: каким видят горожане и приезжие туристическое будущее Волгограда

В Волгограде сегодня, 20 августа, губернатор Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Глава региона отметил, что город-герой привлекает тысячи гостей из России и зарубежья, прежде всего, как памятник истории, дань одному из самых великих сражений — Сталинградской битве.

Но Волгоградская область интересна и с точки зрения уникальных природных ландшафтов, гастротуризма, этнографии, а также развития новых экскурсионных форматов.

Журналисты «Высоты 102» вышли на улицы областной столицы с вопросом: «Чего же еще не хватает любимому городу, чтобы сюда хотелось возвращаться вновь и вновь?»

Подробности — в видеоопросе информагентства.





Фото: Павел Мирошкин V102.RU

Видео: Алексей Костяков V102.RU